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Villen mit Schwimmbad in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

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2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 799 m²
Etagenzahl 2
ERSTAUNLICHE VILLA SEA ANSICHT L BESTER PREIS l KEINE KOMMISSION !!Wir freuen uns, ein fanta…
$680,536
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Villa 6 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 448 m²
Etagenzahl 2
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$2,89M
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Immobilienangaben in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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