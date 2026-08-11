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Villen am Meer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

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4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 799 m²
Etagenzahl 2
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$680,536
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Villa 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 2 780 m²
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$705,045
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Villa 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 773 m²
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$735,273
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Villa 5 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 340 m²
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$1,09M
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Immobilienangaben in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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