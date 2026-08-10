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Studio-Wohnungen in Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate

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Adschman
4
6 immobilienobjekte total found
Studio in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
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Studio in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 6/13
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$135,401
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Studio in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 18/35
Rockhill Tower ist eine moderne Wohnanlage mit entwickelter Infrastruktur in Al Alia, Ajman.…
$74,434
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Studio 1 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 35 m²
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Studio 2 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 2 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Condor Marina Star Residences Promotion: Sale Category: apartment District: Dubai Mari…
$465,755
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Studio 1 zimmer in Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 4/8
Wohnungen verschiedener Arten sind in der neuen fertigen Al Ameera Village Anlage direkt vom…
$65,860
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Immobilienangaben in Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate

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