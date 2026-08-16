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Studio-Wohnungen in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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Schardscha
15
17 immobilienobjekte total found
Studio in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 40 m²
Live und Invest in Waterfront Projekt mit privatem Strand
$160,000
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Studio 2 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 2 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Preis beginnt bei AED 1.197,000 | ab 127 qmEntdecken Sie Sendian, die inaugurale Wohnanlage …
$325,936
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Studio in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4/6
Apartments im neuen Aysha-Komplex am Wasser! Der Komplex liegt entlang der Lagune Al Khan! E…
$143,506
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Studio 2 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 2 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Preis beginnt bei AED 1.696,000 | ab 182 qmSequoia ist die sechste Phase der geschätzten , i…
$461,811
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Studio 2 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 2 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Preis beginnt bei AED 1,499,000 | ab 183 qmAzalea Townhouses in Masaar – Natur inspiriertes …
$408,169
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Studio 2 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
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Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Preis beginnt bei AED 1,275.000 | ab 175 qmKaya Townhouses in Masaar – Harmonische lebende A…
$347,175
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Studio 2 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
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Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Preis beginnt bei AED 1.821,000 | Ab 183 qmSaro bei Masaar – Tranquil Living Amidst Verdant …
$495,847
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Studio 1 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Al Mamsha ist ein Komplex in Muwaileh in Sharjah. Wir bieten Apartments von 1 bis 3 Schlafzi…
$144,688
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Studio in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 40 m²
Stockwerk 15
Areej Apartments ist ein Premium-Apartment von Arada, im lebhaften Stadtteil Aljada, Sharjah…
$136,361
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Studio in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 38 m²
Stockwerk 16
Areej Apartments ist ein Premium-Apartment von Arada, im lebhaften Stadtteil Aljada, Sharjah…
$130,205
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Studio 1 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Al Mamsha ist ein Komplex in Muwaileh in Sharjah. Wir bieten Apartments von 1 bis 3 Schlafzi…
$144,688
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Studio in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 35 m²
Stockwerk 76
Areej Apartments ist ein Premium-Apartment von Arada, im lebhaften Stadtteil Aljada, Sharjah…
$118,742
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Studio 1 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Etagenzahl 6
Ausländische Immobilien ab $ 40.000. Kostenlose Beratung. Hilfe bei der Erlangung des Aufent…
$97,563
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Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
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Fläche 35 m²
Stockwerk 76
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Fläche 38 m²
Stockwerk 16
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Fläche 35 m²
Stockwerk 76
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