Studio-Wohnungen mit Bergblick kaufen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
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Adschman
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Abu Dhabi
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Ra’s al-Chaima
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6 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Berkeley Place   von   Ellington   ist ein elegantes 12 - -stöckiges Gebäude, das & nbsp umf…
$256,412
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
STUDIO IN MAG CITY — DUBA DUBAMAG CITY   — Wohnkomplex auf höchstem Niveau mit Blick auf   B…
$171,350
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Der strategisch günstig gelegene und perfekt gestaltete Komplex   Halbinsel   im Zentrum von…
$241,355
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Der strategisch günstig gelegene und perfekt gestaltete Komplex   Halbinsel   im Zentrum von…
$208,747
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 1
Azizi Riviera   — Dies ist ein neuer Wohnkomplex in großem Maßstab am Ufer einer Kristalllag…
$140,000
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
ZUSAMMENARBEITSWOHNUNG IM FUBA CENTERAhmad Residences   — Dies ist ein 30 -stöckiges Wohngeb…
$194,592
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Immobilienangaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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