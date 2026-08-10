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Studio-Wohnungen in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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10 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 14/17
MY BESCHREIBUNGLuxus-Studio mit Raten bis Eingang der Schlüsselfläche von 36,7 qm bis 14 in …
$446,299
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Studio in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 5/10
Apartments im neuen Park View Projekt in Abu Dhabi! Nah am Meer! In der Nähe der wichtigsten…
$197,836
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Studio in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 10/17
Radiant Bridges – Apartments auf Al Reem Island mit Wohn- und Geschäftsinfrastruktur!Radiant…
$164,196
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Studio in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 46 m²
Preis auf Anfrage
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Studio in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 15/31
Die Artery Residences: Moderne Architektur und komfortables Wohnen auf Al Reem Island!Die Ar…
$256,173
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Studio in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 25/50
Radiant Terrace auf Reem Island ist eine 50-stöckige Wohnanlage mit Panoramaverglasung und e…
$247,520
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Studio in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/9
Die Vordächer: Premiumleben am Ufer des Yas Point in Abu Dhabi!The Canopies ist eine neue Wo…
$449,295
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Studio 1 Schlafzimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 Schlafzimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 12
Pixel Towers by Imkan Properties, ein neues Wohngebäude mit gemischter Nutzung im Makers Dis…
$233,240
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Studio in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5
Dieses hochwertige Möblierte Studio im Gebäude D im obersten Stock mit Blick auf den Golfpla…
$238,174
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Studio 1 Schlafzimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
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Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
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Immobilienangaben in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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