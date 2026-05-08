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Haus mit Garten kaufen in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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Schardscha
22
Al Hamriyah
6
Al Batayih
4
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
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Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 257 m²
Luxuriöses Wohnen für Familien, Investoren und Lifestyle KäuferErleben Sie eine seltene Gele…
$762,423
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Eigenschaftstypen in Schardscha

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Terrasse
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Luxuriös
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