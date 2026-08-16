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Townhouses in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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Schardscha
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Reihenhaus 5 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 308 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus 6 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 6 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 503 m²
Etagenzahl 2
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$1,19M
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Reihenhaus 6 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 6 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 478 m²
Etagenzahl 2
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$1,66M
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Reihenhaus 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 238 m²
Etagenzahl 2
Masaar 3 ist eine Waldoase mit intelligenten Häusern, Natur und Anlage Attraktivität.Das Pro…
$778,778
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Reihenhaus 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
$531,233
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Reihenhaus 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
Etagenzahl 2
Jubail Island liegt etwas außerhalb von Abu Dhabi zwischen Yas Island und Saadiyat Island un…
$1,02M
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Immobilienangaben in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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