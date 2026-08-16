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Häuser am Meer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

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Mina Al arab
6
6 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Etagenzahl 14
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Doppelhaus 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
Stockwerk 1/12
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Doppelhaus 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 4/12
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$832,851
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Doppelhaus 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Stockwerk 1/12
Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf den Ras Al Khaimah Al Marjan Inseln Die luxuriösen Wo…
$1,13M
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Villa 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 550 m²
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Haus 5 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 5 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 799 m²
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$1,91M
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