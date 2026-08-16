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Townhouses in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

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Mina Al arab
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7 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 253 m²
Etagenzahl 2
Die allerletzte Gelegenheit für Reihenhäuser im prestigeträchtigen Al Hamra Village Dieses B…
$1,04M
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Reihenhaus 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Fairmont Residences Al Marjan Island - Markenwohnsitze am Meer mit vollem Service, Landschaf…
$2,64M
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Reihenhaus 3 zimmer in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 179 m²
Etagenzahl 13
Wohnung mit herrlichem Panoramablick auf das Meer und Zugang zum Strand! Eine wunderbare Woh…
$1,82M
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Reihenhaus 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus in der Sammlung von Luxusresidenzen Falcon Island vom Entwickler Al Hamra! Entwick…
$857,767
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Reihenhaus 5 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 325 m²
Etagenzahl 2
Die allerletzte Gelegenheit für Reihenhäuser im prestigeträchtigen Al Hamra Village Dieses B…
$1,34M
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Reihenhaus in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 21 m²
Die neueste Entwicklung von Mina Al Arab befindet sich auf der natürlichen Insel Hayat und b…
$517,320
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Reihenhaus in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 27 m²
Geräumige Stadthäuser mit 3 Schlafzimmern in einer luxuriösen Wohngemeinschaft von Ras Al Kh…
$653,457
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Immobilienangaben in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

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