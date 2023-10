Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €128,094

36–104 m² 3

Kapitulation vor: 2023

Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Modernes V Tower Apartment mit einer günstigen Lage Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Der V Tower ist ein moderner Wohnturm mit 17 Wohnböden. Der V Tower befindet sich in Dubai, einem der größten Unterhaltungs- und Wohnprojekte der Welt. Der Komplex bietet den Bewohnern einen temperaturgesteuerten Pool, separate, gut ausgestattete Fitnessstudios für Männer und Frauen sowie einen Kinderspielplatz. Zu den verfügbaren Dienstleistungen gehören Sicherheit rund um die Uhr, Immobilienverwaltungsdienste und Concierge-Dienstleistungen. WICHTIGE VORTEILE: - Beste Annehmlichkeiten und Annehmlichkeiten der Klasse; - 24-Stunden-Sicherheit; - Geschlossene, ausgewogene Umgebung fürs Leben; - Attraktive Zahlungsplanoptionen; - In der Nähe des erstklassigen Einkaufszentrums; - Moderne Apartments und Maisonetten. PLUS DER STANDORT: - Bushaltestelle: 3 min; - U-Bahnlinie: Noor Bank ( 24 min ), Creek ( 20 min ); - Zufahrtsstraße: Emirates Road; - Flughafen: Internationaler Flughafen Dubai ( 29 min ) Internationaler Flughafen Al-Maktum ( 38 min ); - Autovermietung: Wirtschaftliche Autovermietung - Dubai Silicon Oasis ( 13 Minuten ), Calder Rent A Car LLC ( 22 Minuten ); - Hubschrauberlandeplatz: Hubschrauberlandeplatz ( 22 min ). INVESTITIONSDATENSCHUTZ: - Das Eigentum des V Tower-Komplexes eignet sich für Investitionen. Die Wohnräume des Komplexes werden zu einem komfortablen Ort für Geschäftsleute, junge Paare und Familien mit Kindern; - Die Kapitalrendite erreicht 6% Das Projekt ist aufgrund seiner günstigen Lage und seines modernen Stils attraktiv für Investitionen! WAS EIN ZIEL PERSÖNLICH ODER ONLINE IST, NEHMEN SIE ALLES AUF EINLEITUNG IM DUBAET! RUFEN oder SCHREIBEN!