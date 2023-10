Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €451,569

67–80 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Das einzigartige Apartment des Sterling in der Innenstadt von Dubai in Business Bay mit 1 Schlafzimmer. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Das Sterling by Omniyat ist ein Apartmentkomplex im Zentrum von Dubai in der Business Bay. Das Projekt umfasst 2 Türme mit Studios, Apartments mit 1-3 Schlafzimmern ab 93 m², Penthäuser und exklusive Stadthäuser mit Blick auf den Wolkenkratzer des Burj Khalifa, Der Creek und das Gebiet von Mohammed Bin Rashid City. Der Komplex umfasst Schwimmbäder und Erholungsgebiete, ein Spa und einen Whirlpool, ein modernes Fitnessstudio und Unterhaltungsmöglichkeiten. Transportzugänglichkeit: - Internationaler Flughafen Dubai - 15 Minuten mit dem Auto zum Flughafen Al-Maktum 40 Minuten mit dem Auto - U-Bahnstation Business Bay und Dubai Mall - 10 Minuten mit dem Auto. - Bushaltestellen und ein Fährpier sind eine 5-minütige Autofahrt entfernt. - Eine 10-minütige Autofahrt entfernt befinden sich: Dubai Mall, Souk Al Bahar, Wolkenkratzer Burj Khalifa, Dubai Singing Fountains, Dubai Opera, One Dubai Mall, Burj Park. - Dubai Aquarium und Unterwasserzoo - 15 Autominuten. Investition Plus: ▪ Kapitalrendite von 6% ▪ Aufenthaltsvisum für einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung ▪ Zinsfreie Rate ▪ Kommission 0% ▪ Hohe Mieternachfrage Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir werden einen sicheren Deal mit dem Entwickler sicherstellen. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!