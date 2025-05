Wohnkomplex New residence Maison Elysee 3 with a swimming pool and a wellness club, JVC, Dubai, UAE

Maison Elysee 3 ist das exklusive Wohnprojekt im Herzen von JVC, einem der am schnellsten wachsenden Gebiete von Dubai. Der Komplex verkörpert die ideale Harmonie von Luxus und Komfort und bietet Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Jede Residenz ist hier für diejenigen geschaffen, die Eleganz, Stil und moderne Annehmlichkeiten von erstklassigen Infrastruktur und natürliche Schönheit umgeben schätzen. Die Wohnungen sind nicht eingerichtet, so dass Sie Ihre eigenen Ideen in die Praxis setzen und den Raum nach Ihrem Geschmack schmücken. Aber jede Residenz hat eingebaute Geräte, Hinzufügen von Komfort und Funktionalität. Hochwertige Finishing-Materialien und durchdachtes Design machen jeden Raum wirklich stilvoll und bequem.

Im Gebiet des Komplexes gibt es ein luxuriöses Schwimmbad für Erwachsene und eine speziell ausgestattete Kinderzone, wo Ihre Kinder sicher sein können und eine gute Zeit haben. Für diejenigen, die Aktivitäten mögen, gibt es Sportplätze und einen Wellness-Club, die Ihnen die idealen Bedingungen für die Gesundheitsförderung geben. Es gibt auch ein Outdoor-Kino, wo Sie abends Filmvorführungen unter den Sternen genießen können, und der Grillplatz und der Kinderspielplatz sind ideal für gemütliche Treffen mit Freunden und Familie. Dieser dynamische und freundliche Bereich für Familien ist ideal für aktive Menschen, die gerne Zeit im Freien verbringen - Parks, Wanderwege und Lounge-Bereiche warten hier auf Sie.

Zahlungsplan (65/35)

Abschluss - 4. Quartal 2027.

Eigenschaften der Wohnungen

Unmöbliert, aber kommt nur mit Küchengeräten

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Jumeirah Village Circle (JVC) in Dubai bietet zahlreiche Vorteile für den Wohnkomplex. Es ist bemerkenswert für bequeme Lage, um einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Autobahnen zu gewährleisten, erleichtert das Umsteigen in der Stadt. Die Infrastruktur der Gegend ist gut ausgebaut, darunter Geschäfte, Restaurants, Parks und Schulen, die es für Familien attraktiv machen. JVC ist bekannt für seine geringe Baudichte und schafft die komfortable und gemütliche Atmosphäre. Darüber hinaus entwickelt sich das Gebiet aktiv und eröffnet neue Möglichkeiten für Investitionen und Immobilienpreiswachstum.