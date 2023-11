Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €3,10M

354 m² 1

Kapitulation vor: 2026

Thymian — eine neue Entwicklungsphase in der Central Park Community. Das Projekt wird Teil des kreativen Raums von City Walk. Der Bau von Immobilien wird von einem der führenden Entwickler des VAE-Unternehmens Meraas — durchgeführt. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Alle Apartments des Projekts verfügen über eine eigene Lobby, eine Speisekammer, einen ausgestatteten Küchenbereich, Einbauschränke und mindestens einen Balkon. Residenzen mit zwei oder mehr Schlafzimmern werden durch einen Toilettenraum im Hauptschlafzimmer und mit 3-4 Schlafzimmern — ein Zimmer für Bedienstete ergänzt. Alle Apartments des Projekts zeichnen sich durch modernes Design, geräumige Layouts und Panoramafenster aus. Die Bewohner können natürliches Licht genießen und einen wunderschönen Blick auf angelegte Gärten und Parks genießen. Den zukünftigen Bewohnern des modernen Thyme-Komplexes wird eine große Auswahl an Annehmlichkeiten auf dem Gebiet angeboten: - Pools und Wasserspielplätze; - Profil- und Radwege; - Fitness- und Fitnesssimulatoren an der frischen Luft; - Wellnessbereich und Sauna; - Studios für Yoga-Kurse; - Sport multifunktionale Veranstaltungsorte. Sie können sich mit Familie und Freunden im Spielbereich, im Clubhaus mit Blick auf den Park oder auf den Grillplatz treffen. Zu diesem Zeitpunkt haben Kinder Spaß im Kindergarten, im Pool oder auf dem Spielplatz. Das Projekt wird auch eine Zone zum Gehen an der frischen Luft mit Haustieren, einen separaten Park für die Bewohner und sogar ein Mini-Feld zum Golfspielen haben. Ort: 5-15 Minuten Dubai Mall, Innenstadt von Dubai 20-30 Minuten Dubai Marina, Palm Jumeirah, Internationaler Flughafen Dubai, La Mer Beach Der Community Central Park, der Teil von Thyme sein wird, liegt günstig zwischen der Al Wasl Road und der Sheikh Zayed Road. Dieser Standort bietet zukünftigen Bewohnern einen schnellen und bequemen Zugang zu allen wichtigen Standorten des Emirats. Ein Einkaufsbummel in die beliebte Dubai Mall dauert 10 Minuten. Es wird die gleiche Zeit dauern, um zu den Sehenswürdigkeiten der Innenstadt von Dubai zu gelangen. La Mer Beach liegt 20 – 25 Minuten vom Komplex entfernt. Der internationale Flughafen Dubai benötigt außerdem etwa 25 Autominuten.