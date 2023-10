Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €5,94M

418–530 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Casa Canal – hat kürzlich einen 80-Meter-Wolkenkratzer von AHS Properties angekündigt. Es befindet sich in Al Safa, neben dem Safa Park und dem Dubai Canal. Zum Verkauf in Casa Canal gibt es eine Sammlung einer Vielzahl von Ultra-Lux-Residenzen. Darunter: Sky Villas mit 4-5 Schlafzimmern, Penthäusern mit 3 Schlafzimmern, Sky Mansions mit sechs Schlafzimmern. Für Luxuskenner werden drei exklusive Sky Palaces präsentiert. Die Fläche von Ultra-Lux-Immobilien wird 395 Quadratmeter betragen. m bis 2.508 Quadratmeter. m. Alle Residenzen haben privaten Zugang vom Aufzug zum Wohnzimmer und einen privaten Pool zur geräumigen Terrasse. Einzigartige Aussichten auf den Dubai-Kanal, den Safa Park und den Dubai-Horizont öffnen sich von Panoramafenstern. Die Bewohner des Casa-Kanals erhalten auf zwei Etagen des Podiums erschwingliche Premium-Services und Annehmlichkeiten wie: - Infinity-Pool; - ein Zigarrensalon; - Kino; - Yoga-Studio; - Fitnessstudio; - Wellnesscenter; - Spa; - ein Restaurant mit einem persönlichen Koch; - Sushi-Bar; - 24-Stunden-Concierge-Service auf der Ebene eines Fünf-Sterne-Hotels; - Fahrerservice und zwei Rolls Royce-Autos usw. Ort: 5-15 Minuten Innenstadt von Dubai, DIFC 20-30 Minuten Mall of Emirates, Ibn Battuta Mall, Internationaler Flughafen Dubai ( DXB ) Der Casa Canal wird in unmittelbarer Nähe der Al Wasl Road gebaut. Nur fünf Autominuten sind erforderlich, um zu einer der Hauptautobahnen des Emirats — Sheikh Zayed Road zu gelangen. Diese Vereinbarung ermöglicht den Bewohnern einen einfachen Zugang zu anderen Gebieten von Dubai. Nur 10 Minuten entfernt können Sie die weltberühmten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt von Dubai — Burj Khalifa, den Dubai Fountain, die Dubai Mall usw. erkunden. Es wird die gleiche Zeit dauern, bis Sie mit dem Privatwagen zum Jumeirah Beach und zum Dubai International Financial Center gelangen. Der Dubai International Airport liegt eine 20-minütige Fahrt vom Komplex entfernt. In der Mall of the Emirates oder der Ibn Battuta Mall können Sie mit Ihrer ganzen Familie einkaufen oder entspannen. Ein Ausflug in Einkaufszentren dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Wenn Sie an dem Angebot interessiert sind und die Gestaltung der Apartments sehen möchten, schreiben Sie oder rufen Sie uns an! Wir werden uns ausführlich über das Objekt beraten!