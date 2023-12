Terra Golf Collection by Taraf

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

von €885,037

Kapitulation vor: 2025

Fay Al Reeman II — die neue Phase der Großgemeinde Fay Al Reeman von Aldar Properties in Abu Dhabi. Das im Februar 2023 angekündigte Projekt war der jüngste Neuzugang in der Freihandelszone Alreeman und wird 557 Villen mit 3 – 6 Schlafzimmern mit einer Größe von 304 Quadratmetern umfassen. m bis 495 qm. Alle Häuser werden aus zwei Etagen bestehen. Dazu gehören Balkone, Terrassen, ein Mejlis im Innen- und Außenbereich sowie ein Schlafzimmer für Dienstmädchen. Die Villen sind nicht integriert — Sie können sie nach Ihren Wünschen einrichten. Für maximalen Komfort für die Bewohner werden sie mit einer geteilten DX-Klimaanlage ausgestattet. Auf dem Gebiet der Gemeinde können die Bewohner erstklassige Annehmlichkeiten nutzen, darunter: - überdachte und offene Kinderspielplätze; - Spielzimmer; - Fitnessstudio; - Schwimmbad; - eine Yoga-Site im Freien; - Mehrzweck-Sportplätze; - Profil- und Radwege; - Steckdosen; - Schule; - offene Grünflächen; - eine Moschee. Ort: Das Fay Al Reeman II befindet sich in der ruhigen Gegend von Al Shamkha, die sich derzeit im Bau befindet. In Zukunft wird es eine entwickelte Infrastruktur geben, insbesondere erstklassige Bildungseinrichtungen, einen Golfplatz usw. Innerhalb einer 10-minütigen Fahrt von der Community sind: - Kindergärten: Small Stars Nursery, Happy Jump Nursery Al Shamkha, Al Jeel Kindergarten, Teddybär Nursery — Al Shamkah usw.; - Schulen: Al Reyada Schule, Al Qimma Schule, Mohammad Bin Al Qasim Schule; - medizinische Einrichtungen: Sama Al Shamkha Medical Center, Shamkha Medical Center, Dental Design Clinic, Healthline Medical Center; - Einkaufszentren: AL SHAMKHA MALL, Makani Mall Al Shamkhah. Die Eigentümer der Villa haben einfachen Zugang zur Hauptautobahn des Emirats Sheikh Maktoum Bin Rashid Road, wodurch verschiedene Teile von Abu Dhabi leicht zu erreichen sind. So können die Bewohner von Fay Al Reeman II in etwa 15 Minuten zum internationalen Flughafen Abu Dhabi gelangen, zum Unterhaltungszentrum des Emirats Yas Island, wo sich die Rennstrecke des Yas Marina Circuit befindet, weltberühmte Themenparks und andere Attraktionen, — in 25 Minuten. Das Kulturzentrum der VAE-Hauptstadt Saadiyat Island, in dem Sie den Louvre Abu Dhabi besuchen können, erreichen Sie nach einer 40-minütigen Autofahrt.