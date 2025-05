Wohnkomplex Furnished apartments in Sunset Bay Four residential complex, Dubai Islands, UAE

Sunset Bay Four ist ein einzigartiges Wohnprojekt des Entwicklers Imtiaz, das sich auf Dubai-Inseln befindet - eines der ehrgeizigsten Küstenziele in Dubai. Dieser Ort ist für diejenigen geschaffen, die von einem Leben am Meer träumen, gefüllt mit der Ästhetik der Natur, Raum, anspruchsvollen Komfort und hohen architektonischen Standards. Nur ein paar Schritte von Ihrem zukünftigen Zuhause, sind Kilometer von weißen Stränden mit kristallklarem Wasser verteilt.

Apartments mit 1-3 Schlafzimmern stehen zum Kauf zur Verfügung. Die Innenräume werden mit hochwertigen Materialien hergestellt, und das makellose Finish und das moderne Design machen die Atmosphäre des Hauses wirklich exklusiv.

Die Infrastruktur des Komplexes ist wirklich beeindruckend in seiner Ebene. Sie finden offene Lounge-Bereiche mit der Möglichkeit, al fresco, gemütliche Grillplätze, Terrassen mit Jacuzzi und Pools, Liegestühle am Wasser, ein Yoga-Bereich, Sport- und Kinderspielplätze, ein modernes Clubhaus, ein ausgestatteter Fitnessraum, ein Tagungsraum und spektakuläre Wasserinstallationen. Für Kinder sind sichere Spielplätze vorgesehen.

Eigenschaften der Wohnungen

Die Residenzen werden komplett mit Designer-Möbeln mit Premium-Marken - Miele, Gessi, Villeroy & Boch, sowie einem intelligenten Alexa-Steuersystem ausgestattet, wodurch ein einzigartiges Maß an Komfort.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt befindet sich nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Park und den renommierten Einkaufszentren entfernt und das Gebiet bietet Ladestationen für Elektrofahrzeuge - eine ideale Lösung für einen modernen und umweltfreundlichen Lebensstil.

Die Bewohner haben direkten Zugang zu einem privaten Strand und neun modernen Marinas, von denen sechs auf der Insel A, eine ideale Lage für Yacht-Besitzer und Liebhaber von Kreuzfahrten. Prestigious 9- und 18-Loch Golfplätze sind nur wenige Minuten entfernt.