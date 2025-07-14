  1. Realting.com
  Wohnkomplex Sobha Central-next to Dubai Marina

Wohnkomplex Sobha Central-next to Dubai Marina

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$488,000
;
11
ID: 34034
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.03.26

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Metro
    Nakheel Harbour & Tower (~ 700 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    60

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Über den Komplex

Sobha Central – Das neue Wahrzeichen auf Sheikh Zayed Road🌟

Sobha Realty schafft eine ikonische Mixed-Use-Community auf einem erstklassigen 405.000 qm Landpaket, das luxuriöse Residenzen, Einzelhandel, Büros und erstklassige Annehmlichkeiten verbindet. Die Gemeinschaft, die das Einkaufszentrum in der Anlage integriert hat.

🏙 Projekt Highlights:
6 Iconic Towers | 24 Lifestyle Einrichtungen
160.000 sq.ft. Einkaufszentrum innerhalb der Gemeinde
die Mirage – 80 Stockwerke - Dezember 2030
der Pinnacle, Mix use Tower – 107 Stockwerke (die neueste Version)- Dezember 2030
Der Horizon – 75 Stockwerke-Dez 2029
Der Eden – 70 Stockwerke-Dez 2029
Die Serene – 65 Stockwerke-Dez 2029
The Tranquil – 60 Etagen-Dez 2029
14-Level Podium gewidmet Parkplatz, Annehmlichkeiten und ein Einkaufszentrum

✨ Wohnungen von 1 bis 3 Schlafzimmern mit Panoramablick auf Dubai Marina, Meer, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT und Annehmlichkeiten, Uptown Dubai, Arabisches Meer, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.
Premium-Layouts mit atemberaubender Aussicht
Einzelhandel und Büros auch für Investitionen verfügbar

🚗 Vernetzung:
Direkter Zugang zur Sheikh Zayed Road
5 Minuten → Bluewaters, JBR & Marina
10 Minuten → Palm Jumeirah
5 Minuten → Nächstes Krankenhaus
20 Minuten → Flughafen Al Maktoum (größte in GCC)

Zahlungsplan: 60/40
60% während des Baus
40% der Fertigstellung

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
{{ differentPrice }}
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
