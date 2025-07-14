Wohnkomplex Sobha Central-next to Dubai Marina

Sobha Central – Das neue Wahrzeichen auf Sheikh Zayed Road🌟

Sobha Realty schafft eine ikonische Mixed-Use-Community auf einem erstklassigen 405.000 qm Landpaket, das luxuriöse Residenzen, Einzelhandel, Büros und erstklassige Annehmlichkeiten verbindet. Die Gemeinschaft, die das Einkaufszentrum in der Anlage integriert hat.

🏙 Projekt Highlights:

6 Iconic Towers | 24 Lifestyle Einrichtungen

160.000 sq.ft. Einkaufszentrum innerhalb der Gemeinde

die Mirage – 80 Stockwerke - Dezember 2030

der Pinnacle, Mix use Tower – 107 Stockwerke (die neueste Version)- Dezember 2030

Der Horizon – 75 Stockwerke-Dez 2029

Der Eden – 70 Stockwerke-Dez 2029

Die Serene – 65 Stockwerke-Dez 2029

The Tranquil – 60 Etagen-Dez 2029

14-Level Podium gewidmet Parkplatz, Annehmlichkeiten und ein Einkaufszentrum

✨ Wohnungen von 1 bis 3 Schlafzimmern mit Panoramablick auf Dubai Marina, Meer, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT und Annehmlichkeiten, Uptown Dubai, Arabisches Meer, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.

Premium-Layouts mit atemberaubender Aussicht

Einzelhandel und Büros auch für Investitionen verfügbar

🚗 Vernetzung:

Direkter Zugang zur Sheikh Zayed Road

5 Minuten → Bluewaters, JBR & Marina

10 Minuten → Palm Jumeirah

5 Minuten → Nächstes Krankenhaus

20 Minuten → Flughafen Al Maktoum (größte in GCC)

Zahlungsplan: 60/40

60% während des Baus

40% der Fertigstellung