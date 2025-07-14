Wohnkomplex Sobha Central-next to Dubai Marina

Sobha Central – Das neue Wahrzeichen auf Sheikh Zayed Road🌟
Sobha Realty schafft eine ikonische Mixed-Use-Community auf einem erstklassigen 405.000 qm Landpaket, das luxuriöse Residenzen, Einzelhandel, Büros und erstklassige Annehmlichkeiten verbindet. Die Gemeinschaft, die das Einkaufszentrum in der Anlage integriert hat.
🏙 Projekt Highlights:
6 Iconic Towers | 24 Lifestyle Einrichtungen
160.000 sq.ft. Einkaufszentrum innerhalb der Gemeinde
die Mirage – 80 Stockwerke - Dezember 2030
der Pinnacle, Mix use Tower – 107 Stockwerke (die neueste Version)- Dezember 2030
Der Horizon – 75 Stockwerke-Dez 2029
Der Eden – 70 Stockwerke-Dez 2029
Die Serene – 65 Stockwerke-Dez 2029
The Tranquil – 60 Etagen-Dez 2029
14-Level Podium gewidmet Parkplatz, Annehmlichkeiten und ein Einkaufszentrum
✨ Wohnungen von 1 bis 3 Schlafzimmern mit Panoramablick auf Dubai Marina, Meer, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT und Annehmlichkeiten, Uptown Dubai, Arabisches Meer, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.
Premium-Layouts mit atemberaubender Aussicht
Einzelhandel und Büros auch für Investitionen verfügbar
🚗 Vernetzung:
Direkter Zugang zur Sheikh Zayed Road
5 Minuten → Bluewaters, JBR & Marina
10 Minuten → Palm Jumeirah
5 Minuten → Nächstes Krankenhaus
20 Minuten → Flughafen Al Maktoum (größte in GCC)
Zahlungsplan: 60/40
60% während des Baus
40% der Fertigstellung