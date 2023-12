Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €348,334

78–137 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Orra the Embankment in JLT ist ein Premium-Hotel und ein Wohnkomplex mit legendären Designer-Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern von Prestige One Developments. Der Komplex besteht aus zwei Türmen mit 14 und 48 Etagen. Den Bewohnern wird eine begrenzte Anzahl von 470 modern eingerichteten Apartments mit exklusiven Annehmlichkeiten wie einem Loungebereich auf dem Dach und vielem mehr angeboten. Die Bewohner des Komplexes erhalten eine hervorragende Infrastruktur: einen Basketballplatz, ein Laufband, einen Deckpool, einen Whirlpool, einen öffentlichen Park, einen Golfplatz und ein Fitnessstudio. Ort: - 02 Minuten - Sheikh Zayed Road. - 05 Minuten – Dubai Marina. - 07 Minuten – Jumeyra Beach Residence ( JBR ). - 15 Minuten – Zentrum von Dubai. - 15 Minuten – Dubai Water Channel. - 20 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!