Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

Baba al Bahr – ist ein Wohnkomplex aus der Immobilienentwicklung von Al Hamra, der aus mehr als 500 Häusern besteht. Die Apartments sind so konzipiert, dass sie eine zusammenhängende, geschlossene Gemeinschaft mit erstklassigen Annehmlichkeiten schaffen. Der Studiobereich beginnt auf 40 m². Die Apartments mit einem Schlafzimmer befinden sich ab 52 m². Der Wohnkomplex befindet sich auf der Insel Al Marjan, umgeben von den weißen Sandstränden des Arabischen Golfs. Die Apartments sind in erster Linie auf einen komfortablen Aufenthalt für Familien mit Kindern ausgerichtet. Jedes der Häuser ist mit einer zentralen Klimaanlage, einem kompletten Satz Küchenmöbel und Schränke ausgestattet. Die Residenz besteht aus drei Pyramidengebäuden, die zu einer einzigen Wohnsiedlung zusammengebaut sind. Die Gebäude sind von Gärten, Grünflächen und Gehwegen umgeben. In der Mitte des Komplexes befindet sich ein großer Außenpool. Dieses Wohnprojekt des Resorts umfasst Studio-Apartments, Apartments mit einem, zwei, drei Schlafzimmern und Penthäusern. Alle Apartments sind mit Balkonen, Terrassen oder Außenbereichen mit atemberaubendem Blick auf den Arabischen Golf, die Insel Al Marjan und den Strand Ras al-Khaimah ausgestattet. Infrastruktur: - ein Gemeinschaftspool und ein Kinderspielplatz; - ein Gate-Zugangskontrollsystem mit Sicherheit rund um die Uhr; - Poolbar und Diner; - Fitnesscenter und Fitnessstudio; - thematische Pools; - Kinderspielplatz und Spielzentrum; - Privatstrand; - geschlossener Parkplatz für 800 Autos mit Sicherheit rund um die Uhr. Ort: Der Komplex befindet sich auf der Insel Al Marjan. Neben Wohnapartments gibt es 3 Fünf-Sterne-Hotels — Rixos Bab Al Bahr, Hilton by Double Tree und Marjan Island Resort and Spa. Das Bab Al Bahr liegt eine 20-minütige Fahrt vom internationalen Flughafen Ras al-Khaimah entfernt und in unmittelbarer Nähe zu zwei weiteren internationalen Flughäfen in Dubai und Sharjah.