Orla Dorchester Collection by Omniyat

Orla Dorchester Collection von Omniyat — Residenz mit Fünf-Sterne-Service im halben Monat Palma Jumeirah. Der kontinuierliche 270-Grad-Blick vom Pool auf die Wolkenkratzer von Dubai und das türkisfarbene Wasser des Persischen Golfs macht diesen Komplex zu einem wirklich einzigartigen Wohnort.

⠀

FÜTTERUNG

Die Apartments in Orla Residences bieten die besten Annehmlichkeiten und den besten Service eines Fünf-Sterne-Hotels. Hier kann jeder Bewohner den individuellen Ansatz des Personals voll und ganz spüren, Privatsphäre und mehr Komfort genießen.

⠀

Die Bewohner werden außergewöhnliche Annehmlichkeiten zur Verfügung haben. Unter ihnen:

⠀

Strandclub für Anwohner;

großer endloser Pool;

Kinder- und Erwachsenenpools;

Fitnesscenter;

Yoga Studio;

multifunktionale Halle;

Spa-Zentrum;

Tierpflegesalon;

Bibliotheks- und Zigarrenlounges;

Kino.

⠀

ARCHITEKTUR UND PLANUNG

Ein Beispiel für eleganten Stil und Luxus. Das harmonische Design des Komplexes wird mit einer reichen Naturlandschaft kombiniert. Aufgrund der günstigen Lage des Projekts schwebt jede der Orla-Residenzen buchstäblich über dem Resort und dem flackernden Meer. Hier finden Sie viele Optionen für Apartments, die den individuellen Wünschen jedes Bewohners entsprechen. Sie befinden sich auf einer und zwei Etagen, wodurch die beste Nutzung jedes Wohnraums gewährleistet ist.

⠀

Das Wohnen in Orla Residences ist unterteilt in Wohnungen, Maisonetten, Symplexe und die sogenannten « Sky Palaces » – insgesamt 86 einzigartige Residenzen. Die Apartments im Wohnungsbau und im kommunalen Service der im Bau befindlichen Orla Residences verfügen über zwei bis vier Schlafzimmer.

⠀

Wohngebäude in Orla Residenzen:

⠀

Apartments mit zwei Schlafzimmern – von 260 bis 390 m ²;

drei und vier Schlafzimmer – von 307 bis 975 m ²;

Maisonetten mit drei Schlafzimmern – von 260 bis 975 m ²;

Himmelspaläste « Himmelspaläste » – von 1579 bis 2044 m ².

Das Projekt befindet sich an der Küste in der Gegend von Palm Jumeirah auf einer künstlichen Insel namens Halbmond auf einem Grundstück von etwa 3 Hektar. Der Wohnkomplex bietet auch zweistöckige Parkplätze. Die Bewohner genießen einen 270-Grad-Blick und einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und den Persischen Golf.

⠀

LAGE

Umgeben von Premium-Hotels in der Region Ralm Jumeirah

Die Orla Dorchester Collection hat eine schicke Lage in der Kurve von Palm Jumeirah. In dieser Gegend befinden sich die weltbesten Hotels, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten. Sehenswürdigkeiten in der Nähe von – Lost Chambers Aquarium, Aquaventure Waterpark, The View at The Palm sowie Al Ittihad Park mit 60 Sorten von Pflanzen und Bäumen.

⠀

INVESTITIONEN

Orla Residences – ist in jeder Hinsicht ein einzigartiges Projekt, dessen Vorzüge nicht überschätzt werden können. Der Entwickler bietet nicht nur Wohnraum, sondern auch einen umfassenden Resort-Lebensstil mit erstklassigen Annehmlichkeiten und unvergesslichem Meerblick.

⠀

Vorbehaltlich der Vermietung von Immobilien auf der Insel kann die Rentabilität zwischen 3,7 und 5,5% pro Jahr liegen. Immobilieninvestitionen des Omniyat-Entwicklers in Dubai sind bereits auf unserer Website verfügbar. Hinterlassen Sie einen Antrag auf Konsultation oder individuelle Auswahl eines Objekts.

⠀

Das Projekt wird im dritten Quartal 2025 vollständig abgeschlossen und in Betrieb genommen. Nach Abschluss des Baus wird Orla Residences zu einer der Perlen der Insel Palm Jumeirah und ein wesentlicher Bestandteil des Dubai Premium Real Estate Market.

⠀

⠀

Weitere Informationen zu Preisen, Layouts, Raten und anderen Fragen zu ORLA erhalten Sie von unserem Immobilienspezialisten.