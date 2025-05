Wohnkomplex New Alton Residence with swimming pools, restaurants and kids' play areas close to schools and medical facilities, Town Square, Dubai, UAE

Alton ist ein neuer Wohnkomplex von Nshama, befindet sich in der grünen Gegend des Stadtplatzes Dubai. Die Projektarchitektur ist inspiriert von natürlichen Formen und modernen Trends, so dass sie die harmonische Ergänzung zur Umwelt. Geräumige Parks, Fußgassen, Brunnen und gemütliche Lounge-Bereiche schaffen die Atmosphäre der Ruhe und Komfort direkt um die Ecke.

Das Projekt umfasst stilvolle Apartments mit 1-3 Schlafzimmern, die zum letzten Detail für das Familienleben gedacht sind. Geräumige Küchen sind mit eingebauten deutschen Geräten ausgestattet, und bodendeckende Fenster füllen den Raum mit natürlichem Licht. Die Bewohner des Komplexes erhalten Zugang zu allen Infrastrukturen der Gegend - von Cafés und Geschäften über Schulen, Sportplätze und Radwege.

Dieser Komplex ist die ideale Wahl für diejenigen, die nach einer gemütlichen Unterkunft, Nähe zur Natur und Komfort des städtischen Lebens suchen. Hier finden Sie alles, was für eine Familie zu einem angemessenen Preis und in einem der am meisten entwickelten Gebiete von Dubai notwendig ist. Es ist nicht nur eine Wohnung - es ist Ihr neuer Lebensstil.

Einrichtungen:

Zentrumsparkplatz

Geschäfte und Restaurants

Schwimmbäder und Fitnessräume

Radwege, Joggen und Wanderwege

Kinderspielplätze

Skate Park und Wellensimulator

Schulen, Moscheen und Krankenhäuser in unmittelbarer Nähe

Abschluss — 2. Quartal 2028.

Zahlungsplan: 50/50 auf Übergabe.

Eigenschaften der Wohnungen

Alle Apartments sind mit deutschen Küchengeräten ausgestattet

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Lage am Stadtplatz macht diesen Komplex zur idealen Wahl. Die Bereiche bieten zahlreiche Annehmlichkeiten, die das Leben komfortabel und vielfältig machen. Der Skatepark ist der ideale Ort für junge Menschen und alle, die fit bleiben wollen. Activity-Fans können Skateboard, Roller und Roller Skate hier. Supermärkte, Cafés und Restaurants sind zu Fuß erreichbar, so dass Sie Einkaufen gehen und köstliche Speisen einfach und schnell genießen können. In der Umgebung befindet sich ein Kurpark. Dies ist ein sicherer und gepflegter Raum, wo Ihre Haustiere laufen, spielen und mit anderen Hunden kommunizieren können. Regelmäßige Veranstaltungen und Parteien fördern die Stärkung der Beziehungen zwischen den Bewohnern und schaffen das Gemeinschaftsgefühl.