Residence DG1 with swimming pools near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €618,934

184 m² 1

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Mai — eine neue Phase im familienorientierten Megaprojekt Arabian Ranches III. Stadthäuser im Mai-Projekt werden zu einer luxuriösen Ergänzung des Portfolios eines der bekanntesten und zuverlässigsten Entwickler der Emaar-Eigenschaften der VAE —. Interessierte Käufer und Investoren können eines von zwei Arten von Stadthäusern mit 3 und 4 Schlafzimmern wählen: Iris und Aria. Ihre Fläche variiert von 188 Quadratmetern. m bis 228 Quadratmeter. m. Komfortable zweistöckige Stadthäuser mit modernem und nachdenklichem Design werden in Layouts mit offener Küche, Esszimmer / Gast und eigener Garage präsentiert. Alle Innenräume werden in hellen Farbtönen mit natürlichen Materialien im Design hergestellt. Durch Panoramafenster können die Eigentümer die atemberaubenden Landschaften bewundern. Mai — Eine luxuriöse Gemeinde, die von Landschaftsparks und Gärten, Freiflächen und erstklassigen Annehmlichkeiten umgeben sein wird, die von der Megakomunity der arabischen Ranches III geschlossen werden. Infrastruktur: In der Mai-Gemeinde und in der Nähe gibt es eine große Anzahl von Parks, Spielplätzen, Sport-, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Stadthäuser sind eine großartige Option für Familien, die sich auf Komfort und Einheit mit der Natur konzentrieren. Nach Abschluss des Baus können die Bewohner der Gemeinde erstklassige Annehmlichkeiten sowohl innerhalb der Gemeinde als auch in den arabischen Ranches III nutzen. Darunter: mehrere Schulen und Kindergärten, medizinische Einrichtungen, Moscheen und ein öffentliches Zentrum sowie eine Vielzahl von Geschäften und Restaurants usw. Innerhalb der Gemeinde haben Sie die Möglichkeit, die Moschee, Picknickplätze, eine Vielzahl von Spielplätzen und Sportplätzen zu besuchen, in Erwachsenen- und Kinderbecken oder in einem separaten Ruhebereich an der frischen Luft zu entspannen. Ort: 5-15 Minuten Global Village, IMG Worlds of Adventure 20-30 Minuten Internationaler Flughafen Dubai ( DXB ), Business Bay, Innenstadt von Dubai Der Mai befindet sich in unmittelbarer Nähe der Abfahrt zur Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Straße. Demnach können die Bewohner frei zu anderen wichtigen Autobahnen gelangen und an jeden Ort in Dubai gelangen. Die Straße zu beliebten Gegenden wie Downtown Dubai und Business Bay sowie zum internationalen Flughafen Dubai ( DXB ) dauert ungefähr 25 Minuten. Die Dubai Outlet Mall, das Global Village und IMG Worlds of Adventure sind etwa 10 Minuten entfernt. Das wunderschöne Dubai Garden Glow, der Dubai Safari Park und das Dubai Oceanarium liegen eine 20-minütige Fahrt von der Gemeinde entfernt. Rufen Sie uns an und wir werden gerne über die profitabelsten Immobilien der VAE sprechen! Wir beraten Sie kostenlos!