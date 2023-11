Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €902,707

135–181 m² 2

Kapitulation vor: 2026

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Luxuriöse Halbinsel vier im Herzen von Dubai mit 1 Schlafzimmer. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Dieser Komplex ist auf seine Weise einzigartig für die Business Bay-Region, da auf dem Gebiet der Gemeinde mehrere öffentliche Parks, Einkaufs- und Unterhaltungszentren sowie eine große Fülle von Orten zum Entspannen geplant sind. Das Hauptmerkmal des Peninsula-Projekts ist der Damm entlang des Dubai Water Canal, in dem Einzelhandelsflächen, Cafés und Restaurants, Parks, Kreuz- und Wanderwege untergebracht sind. Die Bewohner der Halbinsel können erstklassige Annehmlichkeiten nutzen. VORTEILE: - Damm - Amphitheater - Pool - Grillplätze - Fitnesscenter - Supermärkte - Skate Park - Geschäfte - Tennisplätze - Schönheitssalons - Basketball- und Squash-Sites - Sicherheit rund um die Uhr - Kinderspielplätze - Berühmte Hotel- und Restaurantmarken TRANSPORTZUBEHÖRDE: - 15 Minuten nach La Mer Beach - 2 Minuten zur Dubai Mall und zum Burj Khalifa - 2 Minuten zur U-Bahn - 20 Minuten nach Dubai Marina GARANTIE-ZIEL UND ZIELZULASSUNG! ERHALTEN SIE MEHR DETAILLIERTE INFORMATIONEN ÜBER DIE VERHINDERUNG VON QUARTALS IN CHATH ODER TELEFON. RUFEN ODER SCHREIBEN!