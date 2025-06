Wohnkomplex

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Tauchen Sie ein in die Welt des raffinierten Komforts und modernen Stils mit Moonsa 2 - einem neuen Wohnprojekt, das sich in der dynamisch entwickelnden Gegend von International City in Dubai befindet. Inspiriert durch den Erfolg der ersten Phase, renoviert dieses Projekt den urbanen Lebenss…