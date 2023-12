Taormina Village

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €1,58M

Kapitulation vor: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers freut sich, eine erstaunliche Villa mit 5 Schlafzimmern in Farm Gardens, The Valley, Dubai, zu präsentieren. Farm Gardens by Emaar ist eine Wohnsiedlung, die sich an die Gemeinde richtet und Raffinesse auf der nächsten Ebene mit landwirtschaftlichen Aktivitäten und einem ruhigen Lebensstil bietet, den Sie sonst nirgendwo finden können. Ausstattung; 5 Schlafzimmer 6 Bad Unmöbliert Balkon / Terrasse Müllbereich Lagerbereich Zimmermädchen Gästezimmer Wäschebereich Pulverraum Pool Deck Dressing Familienzimmer Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte Grüne Umgebung Kinderspielplatz Restaurant & Cafe Supermarkt & Einkaufsviertel Schwimmbad Grillplatz Gärten & Park Lauf-, Jogging- und Radweg Sportplatz Fitnesscenter Yoga & Meditation Einrichtungen des Gebiets; Grand Lawn Streichelzoo & Tierfarm Hydroponik Wüste Majlis & Lagerfeuer Stargazing-Plattformen Picknickplätze Veranstaltungen Rasen Botanischer Garten von Xeriscape Pader Court Volleyball Ghaf Wald Lage in der Nähe; Dubai Ruby Sevens – 05 Minuten Dubai Outlet Mall – 10 Minuten Innenstadt von Dubai – 20 Minuten Burj Khalifa – 25 Minuten Die Dubai Mall – 25 Minuten Internationaler Flughafen Dubai – 30 Minuten Internationaler Flughafen Al Maktoum – 40 Minuten Für weitere Informationen und Besichtigungen rufen Sie bitte an: Mr. MOEEN AHMAD unter Royal B I P Real Estate Brokers ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat und seinen Eigentümern ONE STOP-Lösungen bietet/Vermieter und Investoren, um ihre Wunschergebnisse zu erzielen. Wir sind immer da, um unsere Kunden bei der Suche und Fertigstellung von Verkaufstransaktionen von Wohn- und Gewerbeimmobilien zu unterstützen, Gebäude und Grundstücke mit aktuellen Kenntnissen des UAEs-Immobilienmarktes und der Gesetze. Royal B I P Immobilienmakler ist bei der Real Estate Regulatory Authority ( RERA ) Nr. 28284