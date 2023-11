Emirat Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

von €916,735

307 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! SUSTAINABLE CITY ist ein neues Projekt im Yas North-Gebiet von Yas Island von Aldar Properties in Zusammenarbeit mit Diamond Developers. Der Familienurlaubskomplex ist von weiten Grünflächen, gemütlichen Wegen und öffentlichen landwirtschaftlichen Flächen umgeben. Dies ist eine wandelnde Community. Das Projekt umfasst Kreuz- und Radwege, Fußball-, Basketball- und Padelplätze sowie Parks, Seen, Biodome, ein Reitzentrum mit Ställen, ein Hippodrom, zwei Arenen, ein Fitnessstudio und zahlreiche Pools. Die Bewohner haben auch Zugang zum Kindergarten, zum Autismuszentrum, zur grünen Moschee sowie zu Einzelhandels- und Cateringeinrichtungen in der Nachbarschaft. Damit sich Anwohner und Touristen ohne Nutzung ihrer Autos bewegen können, wird ein Netzwerk von gemeinsamen Buggy- und batteriebetriebenen Fahrrädern geschaffen. Der Komplex wird dank der in jede Parkstruktur integrierten Sonnenkollektoren als eine der 3-Perlen-Gemeinden von Estidama in Abu Dhabi mit sauberer erneuerbarer Energie betrieben. Um die Kohlendioxid-, Wasser-, Energie- und Müllemissionen weiter zu reduzieren, werden die Nachbarn auch von Abfallverarbeitungsanlagen, Technologien für nachhaltige Entwicklung, öffentlichen Designkonzepten und hocheffizienten Wasserversorgungssystemen profitieren.