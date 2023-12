Palm Jebel Ali Coral Villas

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2023

Marriott Executive Residences in Al Barsha Süd — neueste Entwicklung von MAG Property mit Premium-Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern, Stadthäusern und Penthäusern. Genießen Sie das Leben in der Natur, wo die drei Türme mit dem Podium und der Oase der Freuden und der Schönheit verbunden sind und Ihnen zusammen Leben in einem modernen Stil und moderner Architektur ermöglichen. Das Leben ist am besten mit der Fähigkeit, sich zu verbinden, was dank einfacher und ungehinderter Bewegung in der ganzen Stadt erstaunlich ist. Berühmte Orte und soziale Zonen stehen in großen Mengen in der Nähe Ihrer Entwicklung. Sie können einen hervorragenden Lebensstil in dieser Geschäftswelt genießen, der mit vielen Formen der Interaktion und Gemeinschaften von Gleichgesinnten gefüllt ist. Dies ist ein Projekt, das in Bezug auf erstaunliche Architektur sowie Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, die sich als ziemlich grandios und erstklassig erwiesen haben, cool ist. Ein helles Interieur mit erstaunlichem Design und makellosem Dekor schafft mehr Eleganz und Geräumigkeit und macht es zu einer würdigen Wahl und zu einer Wahl für alle. Dank erstaunlicher Zahlungspläne kann jeder einfach und einfach sein Lieblingshaus in dieser wunderschönen Gegend der Stadt buchen. Das ist erstaunlich in den Vorteilen der Lage und Premium in den Annehmlichkeiten. Besuchen Sie hier alles, einschließlich aller Planformate, um diese zuverlässige Entwicklung optimal zu nutzen. Highlights: Apartments, Stadthäuser und Penthäuser mit exklusivem Design Tolle Orientierung und tolle Häuser mit einem schönen Design. Helles Interieur und architektonisches Genie in Al Barsha Süd Weltklasse-Annehmlichkeiten und Service für Komfort Flexible und attraktive Zahlungsoptionen verfügbar