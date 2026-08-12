Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

;
Business Bay
5
Penthouse Löschen
Alles löschen
111 immobilienobjekte total found
Penthouse 11 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Penthouse 11 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 3 628 m²
Stockwerk 58/85
Der S Tower | Ultra-Luxury Ready Living✨ Ultra-Luxury Full-Floor 5BR PenthouseTreten Sie in …
$15,09M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Sobha Realty
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 566 m²
Erleben Sie den Inbegriff des Luxus der Küste mit diesem exquisiten 4-Zimmer-Penthouse in Ha…
$10,12M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 8 zimmer in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 8 zimmer
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 965 m²
Stockwerk 11/12
Luxuswohnungen zum Verkauf in bester Lage in Dubai City Walk City Walk ist das kreative Herz…
$9,27M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Penthouse 10 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 10 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 315 m²
Stockwerk 41/43
Ultra-Luxus-Wohnungen von Bugatti in einem neuen ikonischen Gebäude in Dubai Business Bay Ei…
$42,40M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Fläche 212 m²
AVIDA Residenzen – alles für ein langes und glückliches LebenAufbauend auf wissenschaftliche…
$2,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Penthouse 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Stockwerk 5/10
Wohnungen in Luz Ora Wohnanlage, erfolgreich in Dubai Inseln gelegen! Ausgezeichnete Lage! D…
$693,977
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 223 m²
Luxus-Wohnungen in Sea Haven mit Meerblick! Private Lagune und Strand! Smart Home System! Wo…
$2,56M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 560 m²
Stockwerk 26/26
Bezugsfertige Luxuswohnungen in Dubai Marina Dubai Marina ist einer der begehrtesten Stadtte…
$8,28M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 843 m²
Stockwerk 8/9
Ultra-Luxus-Wohnungen mit privaten Pools in einem 5-Sterne-Komplex im Resort-Stil auf Palm J…
$6,45M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Stockwerk 9/9
Wohnungen in Jumeirah Gardens mit Annehmlichkeiten an der Küste und in der Stadt Dieses Bout…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 599 m²
Willkommen im Inbegriff des Luxuslebens in Six Senses Residences. Objektdetails: * Ein selte…
$14,15M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 527 m²
Stockwerk 27/53
Dubai Real Estate Investment – Sofitel Branded Residences in Downtown mit Blick auf Burj Kha…
$8,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 799 m²
Stockwerk 40/43
Komplett eingerichtete und ausgestattete moderne Residenz im Baccarat Hotel & Residences! Pa…
$19,60M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 91 m²
Stockwerk 8/39
Luxuswohnungen mit der Option auf einen privaten Pool in Jumeirah Village Circle Jumeirah Vi…
$547,292
Eine Anfrage stellen
Penthouse 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 188 m²
Etagenzahl 28
Möblierte Wohnung im ikonischen Opus von Zaha Hadid in Dubai Diese Wohnung repräsentiert den…
$41,03M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 611 m²
Gebohrt, um dieses 3-Zimmer-Penthouse in SLS Residences The Palm zu bieten, eine neu gestart…
$13,10M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 505 m²
Stockwerk 52/60
Immobilien mit Schickem Design in Dubai Marina Dubai, Marina, ist ein Zentrum für luxuriöse …
$28,81M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 418 m²
Luxus-Wohnungen im neuen LIV LUX-Komplex! Ferienwohnungen für Wohnen und Investitionen (ROI …
$20,42M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 559 m²
Stockwerk 8/11
REEF 997 – exklusive Residenzen mit innovativen Terrassen und Wintergärten.Das REEF 997 Proj…
$5,40M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Luxus-Wohnungen in Sea Haven mit Meerblick! Private Lagune und Strand! Smart Home System! Wo…
$7,21M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Stockwerk 16/14
Elegante Wohnungen mit wellnessorientiertem Design und Blick auf Al Barari in Majan, Dubai M…
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
Stockwerk 11/22
Creek View 4 ist eine Boutique Wohnanlage mit einem Panorama von Dubai Creek im zentralen Te…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Fläche 440 m²
DWTN Residenzen von Deyaar in Downtown DubaiDWTN Residenzen von DeyaarDWTN Residences by Dey…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Penthouse 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Etagenzahl 23
Bezugsfertige Wohnungen mit Ratenzahlung nach Übergabe in Business Bay Business Bay ist eine…
$630,425
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 676 m²
Diese tadellose Vier-Zimmer-Penthouse-Suite ist eine Eckeinheit in Six Senses The Palm unter…
$14,54M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 679 m²
ORLA hat eine privilegierte Lage mit unterbrechungsfreien 270-Grad-Ansichten auf die Skyline…
$15,29M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 922 m²
Diese vollstöckige Penthouse-Suite in One Canal ist eine ubere Elite-Entwicklung von AHS Pro…
$18,85M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 874 m²
Stockwerk 30/33
Wohnungen im kreativen Herzen von Dubai, dem Design District Der Dubai Design District, beka…
$9,32M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxus Penthouse mit exklusiven Oberflächen und KultaussichtenEntdecken Sie eine wahre Luxusa…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Stockwerk 15
Premium Qualität Penthouse mit herrlichem Meerblick und Blick auf den Yachthafen.Hochwertige…
$3,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Umed properties
Sprachen
English, Русский, Türkçe

Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen