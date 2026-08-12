Penthäuser mit Bergblick kaufen in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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9 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 362 m²
Etagenzahl 1
Sechs Sinne Die Palme   — Dies ist ein einzigartiges architektonisches Meisterwerk, das zum …
$5,99M
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Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 813 m²
Etagenzahl 1
AVA in Palm Jumeirah von Omniyat   und mdash; Es ist ein völlig neuer Wohnkomplex, der mit u…
$700,000
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Penthouse 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 464 m²
UNBEKANNTE SECHS SENSES FÜR DIE LAGUANS NACH SELECT GROUPSix Senses The Palm   — Dies ist ei…
$7,35M
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TekceTekce
Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 641 m²
4 - SPAL KOROLEVAUS SECHS SENSES AUF DER MEERBERSix Senses The Palm   — Dies ist ein einziga…
$12,39M
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Penthouse 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 306 m²
Sechs Sinne Die Palme   — Dies ist ein einzigartiges architektonisches Meisterwerk, das zum …
$4,36M
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Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 486 m²
SIX SENSES BEREGAL VILLA VON SELECT GROUPSix Senses The Palm   — Dies ist ein einzigartiges …
$21,75M
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Penthouse 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 100/100
Im Herzen von Dubai Creek Harbour gelegen, bieten diese brandneuen Apartments eine außergewö…
$48,04M
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Penthouse 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 176 m²
Sechs Sinne Die Palme   — Dies ist ein einzigartiges architektonisches Meisterwerk, das zum …
$2,56M
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Penthouse 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 617 m²
Etagenzahl 1
AVA in Palm Jumeirah von Omniyat   — Es ist ein völlig neuer Wohnkomplex, der mit seinen ung…
$500,000
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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