Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Schwimmbad

Penthäuser mit Swimmingpool in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

;
Business Bay
5
Penthouse Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Penthouse 11 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Penthouse 11 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 3 628 m²
Stockwerk 58/85
Der S Tower | Ultra-Luxury Ready Living✨ Ultra-Luxury Full-Floor 5BR PenthouseTreten Sie in …
$15,09M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Sobha Realty
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Penthouse 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 216 m²
Stockwerk 40/45
Im Herzen von Business Bay wird ein architektonisches Meisterwerk geboren, das die Grenzen z…
$42,21M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 17 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 17 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 17
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 4 377 m²
Stockwerk 43/45
Im Herzen von Business Bay wird ein architektonisches Meisterwerk geboren, das die Grenzen z…
$81,69M
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Penthouse 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 100/100
Im Herzen von Dubai Creek Harbour gelegen, bieten diese brandneuen Apartments eine außergewö…
$48,04M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen