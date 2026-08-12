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Penthäuser am Meer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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Business Bay
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37 immobilienobjekte total found
Penthouse 11 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Penthouse 11 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 3 628 m²
Stockwerk 58/85
Der S Tower | Ultra-Luxury Ready Living✨ Ultra-Luxury Full-Floor 5BR PenthouseTreten Sie in …
$15,09M
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Penthouse 10 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 10 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 315 m²
Stockwerk 41/43
Ultra-Luxus-Wohnungen von Bugatti in einem neuen ikonischen Gebäude in Dubai Business Bay Ei…
$42,40M
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Penthouse 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 223 m²
Luxus-Wohnungen in Sea Haven mit Meerblick! Private Lagune und Strand! Smart Home System! Wo…
$2,56M
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Penthouse 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 560 m²
Stockwerk 26/26
Bezugsfertige Luxuswohnungen in Dubai Marina Dubai Marina ist einer der begehrtesten Stadtte…
$8,28M
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Penthouse 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 843 m²
Stockwerk 8/9
Ultra-Luxus-Wohnungen mit privaten Pools in einem 5-Sterne-Komplex im Resort-Stil auf Palm J…
$6,45M
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Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 799 m²
Stockwerk 40/43
Komplett eingerichtete und ausgestattete moderne Residenz im Baccarat Hotel & Residences! Pa…
$19,60M
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Penthouse 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 505 m²
Stockwerk 52/60
Immobilien mit Schickem Design in Dubai Marina Dubai, Marina, ist ein Zentrum für luxuriöse …
$28,81M
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Penthouse 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 418 m²
Luxus-Wohnungen im neuen LIV LUX-Komplex! Ferienwohnungen für Wohnen und Investitionen (ROI …
$20,42M
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Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Luxus-Wohnungen in Sea Haven mit Meerblick! Private Lagune und Strand! Smart Home System! Wo…
$7,21M
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Penthouse 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 874 m²
Stockwerk 30/33
Wohnungen im kreativen Herzen von Dubai, dem Design District Der Dubai Design District, beka…
$9,32M
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Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 166 m²
Stockwerk 43/44
Moderne Wohnungen mit Waldblick und Ratenzahlung in Dubai Maritime City Dubai Maritime City …
$6,51M
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Penthouse 20 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 20 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 20
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 413 m²
Etagenzahl 52
Stilvolle Wohnungen mit Panoramablick in Palm Jumeirah, Dubai Am Eingang zu Dubais legendäre…
$16,63M
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Penthouse 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 090 m²
Penthouse mit privatem Pool auf der Terrasse im neuen Ultra-Luxus-Komplex Eine Crescent Palm…
$32,88M
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Penthouse 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 799 m²
Stockwerk 83/83
Atemberaubende Aussichten und einzigartige Design-Wohnungen im Safa Two Tower in Dubai Safa …
$13,83M
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Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 623 m²
Etagenzahl 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Preis auf Anfrage
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Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 332 m²
Etagenzahl 9
Wohnsiedlung – The Palm Jumeirah, Dubai, VAE (Vereinigte Arabische Emirate)
$6,62M
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Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 566 m²
Etagenzahl 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Preis auf Anfrage
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Penthouse 10 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 10 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 950 m²
Genießen Sie die atemberaubende Aussicht auf das Meer und die Skyline von diesem luxuriösen …
$27,14M
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Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 362 m²
Etagenzahl 1
Sechs Sinne Die Palme   — Dies ist ein einzigartiges architektonisches Meisterwerk, das zum …
$5,99M
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Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 497 m²
Etagenzahl 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Preis auf Anfrage
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Penthouse 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 6
Fläche 1 268 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – The Palm Jumeirah, Dubai, VAE (Vereinigte Arabische Emirate)
$40,78M
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Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 813 m²
Etagenzahl 1
AVA in Palm Jumeirah von Omniyat   und mdash; Es ist ein völlig neuer Wohnkomplex, der mit u…
$700,000
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Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 9
Six Senses The Palm – ein zweiteiliges Projekt aus Russland, das auf Palm Jumeirah basiert u…
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Penthouse 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 464 m²
UNBEKANNTE SECHS SENSES FÜR DIE LAGUANS NACH SELECT GROUPSix Senses The Palm   — Dies ist ei…
$7,35M
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Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 641 m²
4 - SPAL KOROLEVAUS SECHS SENSES AUF DER MEERBERSix Senses The Palm   — Dies ist ein einziga…
$12,39M
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Penthouse 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 304 m²
Stockwerk 9/9
Palm Ocean is an ultra-luxury 9-story complex located in Palm Jumeirah. This is the develope…
Preis auf Anfrage
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Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 626 m²
Etagenzahl 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
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Penthouse 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 844 m²
Etagenzahl 27
Wohnsiedlung – Dubai, VAE (Vereinigte Arabische Emirate)
$37,13M
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Penthouse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 596 m²
Etagenzahl 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
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Penthouse 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 306 m²
Sechs Sinne Die Palme   — Dies ist ein einzigartiges architektonisches Meisterwerk, das zum …
$4,36M
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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