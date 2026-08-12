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Häuser am Meer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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Business Bay
5
38 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
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Doppelhaus 5 zimmer in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 5 zimmer
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 636 m²
Etagenzahl 16
Luxus Wohnungen am Wasser am Dubai Water Canal Dieses prestigeträchtige Wohnviertel am Wasse…
$8,96M
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Doppelhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 310 m²
Stockwerk 100/100
Luxuriöse Wohnungen mit Ratenzahlungsoption in einer Residenz in Dubai Das luxuriöse Projekt…
$34,47M
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Doppelhaus 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 733 m²
Stockwerk 13/18
Cavalli Design Wohnungen mit privatem Pool und Garten in Dubai, Al Safa Al Safa ist eine ent…
$11,31M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 306 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$3,84M
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DDA Real Estate
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Doppelhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 52
Stilvolle Wohnungen mit Panoramablick in Palm Jumeirah, Dubai Am Eingang zu Dubais legendäre…
$2,22M
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Doppelhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 927 m²
Stockwerk 48/50
Einzigartige von Cavalli entworfene Wohnungen mit Meerblick in Dubai Harbor Dubai Harbor ist…
$19,95M
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
gateway 2 Luxurious life on the seashore in Ras-al-Haim (UAE) gateway residences-this is …
$639,337
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
3 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 ARABIAN RANCHES IIIArabin Ranches   — ein neuer Großkom…
$1,27M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 426 m²
Etagenzahl 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$957,374
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Schön   — Teil der Familiengemeinschaft   DAMAC Lagoons, erinnert an die französische Rivier…
$464,470
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
3 -SPAL TAUNHAUS TALIA MIT EMAARtalia   bei   Das   Tal   und mdash;   ist ein neues Projekt…
$336,508
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 353 m²
Etagenzahl 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 4 705 m²
Wir freuen uns, dieses erstaunliche Stadthaus mit 4 Schlafzimmer in Jumeirah anbieten zu kön…
$1,77M
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 266 m²
Etagenzahl 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Preis auf Anfrage
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Villa 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
1 -SPAL VILLA IN DER FAMILIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es ist eine völlig autonome Geme…
$151,370
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Haus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Haus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 2 044 m²
Dining Areas: a) Large Formal Dining Room, Ground Floor with Book Matched “Calacatta Oro Ma…
$30,12M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 443 m²
Etagenzahl 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 675 m²
Etagenzahl 3
Projekt   Portofino   und mdash; Es ist Teil der Familiengemeinschaft der Damac Lagoons, die…
$1,99M
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 561 m²
Etagenzahl 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Preis auf Anfrage
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 576 m²
Etagenzahl 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Preis auf Anfrage
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 703 m²
Herrliche Immobilie zu verkaufen.. Top-Investition in den Dubai-MarktHandover erfolgt im Jul…
$1,30M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$858,632
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 700 m²
Wir sind stolz darauf, den Verkauf von 3 bed     Stadthaus in Sur La Mer. Haben Sie jemals d…
$1,28M
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Projekt   Portofino   — Dies ist Teil der Familiengemeinschaft der Damac Lagoons, die für ei…
$427,159
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 2 463 m²
Etagenzahl 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Etagenzahl 3
Project   Portofino   — This is part of the Damac Lagoons family community, created for a pe…
$701,587
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
4 - SPAL RING WITH NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   and mdash; and nbsp; An incredible housing …
$1,24M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — a new large-scal…
$1,27M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 287 m²
Etagenzahl 3
Schön   & mdash; Teil der Familiengemeinschaft   DAMAC Lagoons, erinnert an die französische…
$587,802
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Eigenschaftstypen in Dubai

villen
mansions
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