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Townhouses in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
Stadthäuser in der Elite Wohnanlage Reportage Hills in Dubailand, Dubai! Privatparkplatz! Gu…
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
Greenz by Danube ist eine gated Gemeinde von Stadthäusern und Villen in Dubai Academic City!…
$1,18M
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 179 m²
Stockwerk 1/3
Luxusvillen mit Zahlungserleichterungen in Dubai Dubailand Luxusvillen in Wadi Al Safa, Duba…
$1,06M
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Reihenhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 316 m²
Stockwerk 2/2
Ibiza at DAMAC Lagoons ist ein neues Wohnprojekt von DAMAC Properties, das 4- und 5-Schlafzi…
$1,23M
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Entdecken Sie luxuriöses Wohnen mit diesem exquisiten 4-Zimmer-Stadthaus in Habtoor Grand Re…
$6,51M
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Etagenzahl 4
Reihenhäuser mit erstklassiger Ausstattung im JVC Dubai Der Jumeirah Village Circle (JVC) is…
$1,37M
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 256 m²
Etagenzahl 4
Voll möblierte Villen mit monatlichem Zahlungsplan von 1 % in der Dubai Academic City Diese …
$1,18M
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 203 m²
Etagenzahl 44
Luxuriöse Designer-Wohnung in der neuen Wohnanlage ANWA ARIA am Ufer von Dubai Martime City!…
$2,52M
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 266 m²
Entdecken Sie luxuriöses Wohnen in bester Qualität mit diesem exquisiten 3-Zimmer-Stadthaus …
$4,30M
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 173 m²
Talia at The Valley by Emaar bietet exklusive Stadthäuser in der Nähe von Al-Ain Road, Dubai…
$673,836
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Dieses atemberaubende 5- bis 6-Zimmer-Stadthaus ist Teil der weltweit ersten “AI-powered Gre…
$1,83M
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Etagenzahl 13
Apartments in atemberaubender Vida Residences Hillside Anlage in Dubai Hills! Im grünen Bere…
$1,38M
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Etagenzahl 8
Floarea Breeze – Inselästhetik, Designresidenzen und Privatsphäre in einem Premium-Projekt a…
$1,09M
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 299 m²
Etagenzahl 3
Hayat von Dubai South - neue Stadthäuser in der modernen Gemeinde Dubai.Hayat von Dubai Sout…
$1,00M
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Reihenhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 263 m²
Etagenzahl 4
Luxuriöse Reihenhäuser mit 4 und 5 Schlafzimmern in der Academic City in Dubai Die Academic …
$1,40M
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 295 m²
Etagenzahl 2
Damac Islands bietet Bewohnern einen luxuriösen Lebensstil, der eine reosrt Stil Weise des L…
$959,888
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Vertrauen ist stolz, dieses exquisite Stadthaus in der renommierten Trump International Golf…
$1,05M
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 316 m²
Dieses luxuriöse 5-Zimmer-Stadthaus in Ibiza, Damac Lagoons, bietet ein geräumiges und moder…
$1,05M
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 258 m²
Etagenzahl 4
Luxuriöse Reihenhäuser mit 4 und 5 Schlafzimmern in der Academic City in Dubai Die Academic …
$1,17M
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Eigenschaften: * 3 geräumige Schlafzimmer * 4 moderne Badezimmer * Maids Zimmer * Privater G…
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Reihenhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 262 m²
Etagenzahl 3
Tilal von Binghatti: eine gepflegte Villa-Community in Dubai!Tilal von Binghatti ist ein neu…
$1,39M
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Reihenhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 457 m²
Etagenzahl 3
Hayat von Dubai South - neue Stadthäuser in der modernen Gemeinde Dubai.Hayat von Dubai Sout…
$1,58M
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Dieses 3-Zimmer-Stadthaus präsentiert ein außergewöhnliches Angebot von Trust Point Properti…
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
Etagenzahl 3
Luxus-Stadthäuser im Taormina-Dorfprojekt in Wadi Al Safa Dubailand, Dubai! Fertige Infrastr…
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Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Während Sie in dieses sorgfältig gestaltete Stadthaus treten, werden Sie von einem gut beleu…
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Greenville by Emaar – Modernes Familienleben in Emaar South Greenville by Emaar ist eine …
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Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 217 m²
Etagenzahl 3
Stadthäuser in der Elite Wohnanlage Reportage Hills in Dubailand, Dubai! Privatparkplatz! Gu…
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
DAMAC Islands ist eine neue, meisterhaft geplante Wohnanlage von DAMAC Properties, die eine …
$682,361
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 179 m²
Stockwerk 1/3
Luxusvillen mit Zahlungserleichterungen in Dubai Dubailand Luxusvillen in Wadi Al Safa, Duba…
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