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Gewerbeimmobilien in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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12 immobilienobjekte total found
Büro 57 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 57 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/17
Das 56 m2 große Büro in Radiant Bridges ist eine kompakte Geschäftslösung auf Al Reem Island…
$370,872
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Gewerbefläche 100 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 100 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/27
Der Bezirk bietet nicht nur Wohnungen, sondern auch Gewerbeimmobilien für Ihre Geschäftsidee…
$789,855
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Gewerbefläche 30 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 30 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 30 m²
Stockwerk 6
Die Reportage Properties ist stolz darauf, Masdar The Gate Residence, eine mittelstöckige Wo…
$177,356
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TekceTekce
Fertiges Geschäft 15 502 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fertiges Geschäft 15 502 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 15 502 m²
Etagenzahl 29
Reem Island ist eine natürliche Insel, die 600 m von der Nordostküste der Insel Abu Dhabi en…
$51,03M
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Gewerbefläche 34 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 34 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 34 m²
Stockwerk 5
In einer der umweltfreundlichsten Stadtgemeinden zeichnet sich Plaza als Meisterwerk moderne…
$210,817
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Gewerbefläche 31 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 31 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 31 m²
Die Reportage Properties ist stolz darauf, Masdar The Gate Residence, eine mittelstöckige Wo…
$180,592
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Gewerbefläche 34 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 34 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 34 m²
Stockwerk 4
In einer der umweltfreundlichsten Stadtgemeinden zeichnet sich Plaza als Meisterwerk moderne…
$207,130
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Gewerbefläche 34 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 34 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 34 m²
In einer der umweltfreundlichsten Stadtgemeinden zeichnet sich Plaza als Meisterwerk moderne…
$189,985
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Gewerbefläche 34 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 34 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 34 m²
Stockwerk 5
In einer der umweltfreundlichsten Stadtgemeinden zeichnet sich Plaza als Meisterwerk moderne…
$207,467
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Gewerbefläche 34 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 34 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 34 m²
Stockwerk 5
In einer der umweltfreundlichsten Stadtgemeinden zeichnet sich Plaza als Meisterwerk moderne…
$207,494
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Gewerbefläche 34 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 34 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 34 m²
Stockwerk 5
In einer der umweltfreundlichsten Stadtgemeinden zeichnet sich Plaza als Meisterwerk moderne…
$207,467
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Gewerbefläche 31 m² in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 31 m²
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 31 m²
Stockwerk 7
Die Reportage Properties ist stolz darauf, Masdar The Gate Residence, eine mittelstöckige Wo…
$177,356
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