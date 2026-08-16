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Gewerbeimmobilien in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 31 m² in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 31 m²
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 31 m²
Stockwerk 1/23
Gewerbefläche von 31 m2 im Radisson Blu Hotel, Ras Al Khaimah ist ein kompaktes Format inner…
$396,123
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Gewerbefläche 52 m² in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 52 m²
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/18
Gewerbefläche in One Central ist Ihre Chance, Teil eines erfolgreichen Geschäfts im Herzen v…
$532,623
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Gewerbefläche 1 858 m² in Khuzam, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 1 858 m²
Khuzam, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 858 m²
всего 10 вилл Каждая вилла представляет собой зал с 3 спальнями. 4 туалет Кухня Каждая в…
$1,80M
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Hotel Rooms Blu Hotel & Residences in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Hotel Rooms Blu Hotel & Residences
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 48 m²
Radisson Blu Hotel & Residences: Ein Premium-Hotel und exklusive Residenzen im Zentrum von R…
$340,399
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Gewerbefläche in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Наш клиент предлагает динамичную инвестиционную возможность, расположенную в отличном месте …
$3,27M
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