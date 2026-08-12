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Duplexes am Meer in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
7
Ra’s al-Chaima
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28 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
Etagenzahl 16
Exquisit gestaltete, moderne Luxuswohnungen am Meer in Mina Al Arab Eingebettet in die unber…
$1,88M
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Doppelhaus 5 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 5 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 304 m²
Etagenzahl 11
Luxuswohnungen mit 24-monatiger Nachlieferungsrate in Dubai Islands Dieses 2-Block-Projekt i…
$4,92M
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Doppelhaus 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Etagenzahl 14
Vom Eis inspirierte Wohnungen zum Verkauf im Strandviertel von Ras Al Khaimah Der Beach Dist…
$990,667
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Doppelhaus 5 zimmer in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 5 zimmer
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 636 m²
Etagenzahl 16
Luxus Wohnungen am Wasser am Dubai Water Canal Dieses prestigeträchtige Wohnviertel am Wasse…
$8,96M
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Doppelhaus 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
Stockwerk 3/9
Exklusive Wohnungen am Wasser mit Ratenzahlung auf der Insel Siniyah in Umm Al Quwain Die In…
$1,44M
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Doppelhaus 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 131 m²
Stockwerk 1/9
Moderne Wohnungen am Wasser mit Ratenzahlung auf der Insel Siniyah Die Insel Siniyah liegt v…
$1,51M
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Doppelhaus 5 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 5 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 251 m²
Luxuswohnungen auf den Dubai Islands mit Meerblick Diese Wohnanlage befindet sich auf den pr…
$2,61M
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Doppelhaus 3 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Etagenzahl 9
Duplex-Wohnung am Strand auf Siniyah Island in Umm Al Quwain Entdecken Sie ein außergewöhnli…
$984,894
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Doppelhaus 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 440 m²
Etagenzahl 13
Marken-Meer-Wohnungen von Anantara in Mina Al Arab, Ras Al Khaimah An der unberührten Küste …
$4,01M
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Doppelhaus 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Stockwerk 1/12
Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf den Ras Al Khaimah Al Marjan Inseln Die luxuriösen Wo…
$1,13M
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Doppelhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 310 m²
Stockwerk 100/100
Luxuriöse Wohnungen mit Ratenzahlungsoption in einer Residenz in Dubai Das luxuriöse Projekt…
$34,47M
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Doppelhaus 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 733 m²
Stockwerk 13/18
Cavalli Design Wohnungen mit privatem Pool und Garten in Dubai, Al Safa Al Safa ist eine ent…
$11,31M
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Doppelhaus 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
Stockwerk 3/9
Exklusive Wohnungen am Strand mit Ratenzahlung auf der Insel Siniyah in Umm Al-Quwain Die In…
$1,43M
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Doppelhaus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 279 m²
Stockwerk 11/13
luxuriöse Wohnungen auf der ersten Insel der Marke Brabus Brabus Island liegt im prestigeträ…
$5,11M
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Doppelhaus 3 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 363 m²
Etagenzahl 14
Exklusive Strandwohnungen auf der prestigeträchtigen Hayat Island Hayat Island in Mina Al Ar…
$2,58M
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Doppelhaus 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
Stockwerk 2/9
Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf der Insel Siniyah Die Insel Siniya in Umm Al Quwain i…
$1,36M
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Doppelhaus 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 258 m²
Etagenzahl 18
Vom Resort-Stil inspirierte Wohnungen am Kanal in Mina Al Arab Eingebettet in Mina Al Arab i…
$1,49M
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Doppelhaus 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 437 m²
Etagenzahl 8
Luxuriöse Wohnungen am Strand mit 1 % monatlichen Raten in Umm Al Quwain Dieser erstklassige…
$1,57M
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Doppelhaus 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
Stockwerk 1/12
Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf den Ras Al Khaimah Al Marjan Inseln Die luxuriösen Wo…
$1,44M
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Doppelhaus 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Luxuswohnungen auf den Dubai Islands mit Meerblick Diese Wohnanlage befindet sich auf den pr…
$2,19M
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Doppelhaus 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf der Insel Siniyah in Umm Al-Quwain Die Insel Siniyah …
$1,47M
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Doppelhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 52
Stilvolle Wohnungen mit Panoramablick in Palm Jumeirah, Dubai Am Eingang zu Dubais legendäre…
$2,22M
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Doppelhaus 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 11
Luxuswohnungen mit 24-monatiger Nachlieferungsrate in Dubai Islands Dieses 2-Block-Projekt i…
$2,44M
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Doppelhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 927 m²
Stockwerk 48/50
Einzigartige von Cavalli entworfene Wohnungen mit Meerblick in Dubai Harbor Dubai Harbor ist…
$19,95M
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Doppelhaus 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 4/12
Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf den Ras Al Khaimah Al Marjan Inseln Die luxuriösen Wo…
$831,329
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 443 m²
Etagenzahl 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 391 m²
Etagenzahl 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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