Häuser mit Garage in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi
117
Ghadeer Al Tayr
6
23 immobilienobjekte total found
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Etagenzahl 3
Die Entwicklung ist ein erhöhtes Gemeinde- und Mischnutzungsprojekt, das sich über künstlich…
$4,05M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 720 m²
Etagenzahl 3
Truly unique corner property ensuring privacy yet having amazing views!Remodelled and custom…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 2 271 m²
Etagenzahl 2
Investieren Sie Ihr Geld in diese raffinierten Villen, in denen Luxus von oben bis unten um …
$5,23M
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 348 m²
Etagenzahl 2
Dieses arabische Dorf basiert auf regionalen Merkmalen und verwendet die Kunst der Mäßigung …
$834,543
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 566 m²
Etagenzahl 2
West Yas is located along Yas Island’s natural mangroves and features 1,017 four and five-be…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 542 m²
Etagenzahl 2
Start to own a perfect investment with this luxurious and high-end Villa! This quality and m…
$1,82M
Eine Anfrage stellen
AtlantaAtlanta
Villa 6 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 690 m²
Etagenzahl 2
Diese luxuriöse und einzigartige Villa befindet sich in Hidd Al Saadiyat und bietet einen wu…
$3,75M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 282 m²
Etagenzahl 2
The Magnolias offers family life with a difference. Tasteful architecture, spacious interior…
$933,708
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 351 m²
Etagenzahl 2
Golf Gardens is a very popular compound with outstanding leisure facilities including pool, …
$1,42M
Eine Anfrage stellen
CultureCulture
Reihenhaus in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 166 m²
Etagenzahl 2
Willkommen auf einer natürlichen Insel, auf der jede Aktivität unter der Sonne nur wenige Au…
$531,695
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More amenities, ac…
$685,706
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Besitzen Sie ein perfektes Zuhause für Ihre wachsende Familie in einem begehrten, aber zugän…
$698,984
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
Bloom is the place to own! “As the name suggests your life will be in BLOOM” The property a…
$986,950
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 526 m²
Etagenzahl 2
Investieren Sie Ihr Geld in diese raffinierten Villen, in denen Luxus von oben bis unten um …
$3,00M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 746 m²
Etagenzahl 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$6,16M
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 163 m²
Etagenzahl 2
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$3,01M
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 266 m²
Etagenzahl 2
Dieses arabische Dorf basiert auf regionalen Merkmalen und verwendet die Kunst der Mäßigung …
$567,688
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 348 m²
Etagenzahl 3
Al Reef Villas ist eine Cozy Gated Community mit verschiedenen Stilen. Mit strukturierten Wa…
$775,983
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Das ist Noya Viva. Eine neue Gemeinde auf Yas Island mit noch mehr zu bieten. Mehr Platz zum…
$454,293
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Das perfekte Single Row Home für Sie & Deine FamilieMit intelligenten Armaturen, hochwertige…
$518,727
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 874 m²
Etagenzahl 2
Ein Strandgrundstück auf der Insel Saadiyat mit Einzelhandelsgeschäften in der Nachbarschaft…
$15,29M
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 068 m²
Etagenzahl 2
Die Entwicklung ist ein erhöhtes Gemeinde- und gemischtes - -Nutzungsprojekt, das über künst…
$2,99M
Eine Anfrage stellen

