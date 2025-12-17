Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Abu Dhabi
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi
117
Ghadeer Al Tayr
6
15 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 374 m²
Luxuriöse Villen und Stadthäuser am Wasser mit Zahlungsplan in Abu Dhabi Ghantoot ist eine v…
$2,74M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Etagenzahl 2
Al Zeina ist die neueste gemischte - -Nutzungsentwicklung an einem der renommierten Orte von…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Etagenzahl 3
Die Entwicklung ist ein erhöhtes Gemeinde- und Mischnutzungsprojekt, das sich über künstlich…
$4,05M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa 7 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 720 m²
Etagenzahl 3
Truly unique corner property ensuring privacy yet having amazing views!Remodelled and custom…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 414 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$3,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$1,63M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
AtlantaAtlanta
Doppelhaus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 279 m²
Stockwerk 11/13
luxuriöse Wohnungen auf der ersten Insel der Marke Brabus Brabus Island liegt im prestigeträ…
$5,12M
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More amenities, ac…
$685,706
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 526 m²
Etagenzahl 2
Investieren Sie Ihr Geld in diese raffinierten Villen, in denen Luxus von oben bis unten um …
$3,00M
Eine Anfrage stellen
CultureCulture
Villa 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 746 m²
Etagenzahl 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$6,16M
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 163 m²
Etagenzahl 2
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$3,01M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$2,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 7 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 874 m²
Etagenzahl 2
Ein Strandgrundstück auf der Insel Saadiyat mit Einzelhandelsgeschäften in der Nachbarschaft…
$15,29M
Eine Anfrage stellen
Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 068 m²
Etagenzahl 2
Die Entwicklung ist ein erhöhtes Gemeinde- und gemischtes - -Nutzungsprojekt, das über künst…
$2,99M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 442 m²
Luxuriöse Villen und Stadthäuser am Wasser mit Zahlungsplan in Abu Dhabi Ghantoot ist eine v…
$2,71M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Abu Dhabi

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen