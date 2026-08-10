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Townhouses in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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Abu Dhabi
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29 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Etagenzahl 2
Manchester City Residence: Lifestyle-Eigenschaft im Herzen von Yas Island, Abu Dhabi!Manches…
$1,19M
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
Fay Valley ist eine Sammlung von Villen und Stadthäusern in der umweltfreundlichen Gegend vo…
$855,022
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
Reihenhäuser mit überdachten Parkplätzen auf Yas Island in der Nähe von Golfplätzen Diese Re…
$920,261
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TekceTekce
Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Reihenhäuser mit erstklassiger Ausstattung und guter Anbindung an den Flughafen in Khalifa C…
$1,29M
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Reihenhaus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Etagenzahl 5
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$1,06M
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 443 m²
Etagenzahl 7
Sensi ist eine moderne Küstenresidenz auf der Insel Saadiyat mit hohem Investitionspotenzial…
$3,50M
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Etagenzahl 2
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$1,00M
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Etagenzahl 5
Baia von Reportage Group sind direkt am Meer gelegene Stadthäuser zum Verkauf in Al Raha Cre…
$1,08M
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Etagenzahl 2
Fay Valley ist eine Sammlung von Villen und Stadthäusern in der umweltfreundlichen Gegend vo…
$993,895
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Reihenhaus 4 zimmer in Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Stadthäuser im Flaggschiff Bayn Projekt im einzigartigen Küstengebiet von Gantut, zwischen D…
$729,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Al Abyad, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Al Abyad, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Fläche 181 m²
Sie suchen eine risikofreie und sichere Anlageimmobilie am Meer? Während die meisten Investo…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 5 zimmer in Al Hidayriyyat, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Al Hidayriyyat, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Etagenzahl 2
Hudayriyat Golf Estates: eine Premium-Community auf Hudayriyat Island!Hudayriyat Golf Estate…
$1,35M
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Reihenhaus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 378 m²
Etagenzahl 4
Luxus-Reihenhäuser mit flexiblen Zahlungsoptionen in Abu Dhabi Die Reihenhaussiedlung befind…
$1,20M
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
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$884,422
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Reihenhaus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Reihenhäuser mit erstklassiger Ausstattung und guter Anbindung an den Flughafen in Khalifa C…
$1,20M
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus 4 zimmer in Al Hidayriyyat, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Al Hidayriyyat, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 204 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
Bloom is the place to own! “As the name suggests your life will be in BLOOM” The property a…
$986,950
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Etagenzahl 2
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 298 m²
Etagenzahl 15
$1,55M
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 282 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 166 m²
Etagenzahl 2
Willkommen auf einer natürlichen Insel, auf der jede Aktivität unter der Sonne nur wenige Au…
$531,695
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Reihenhaus 2 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 2 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Etagenzahl 2
The Magnolias offers family life with a difference. Tasteful architecture, spacious interior…
$656,189
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
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$518,727
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Reihenhaus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Etagenzahl 2
Al Zeina ist die neueste gemischte - -Nutzungsentwicklung an einem der renommierten Orte von…
$1,42M
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Reihenhaus in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
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$441,427
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 4
Diese italienisch inspirierte Stadthausgemeinde bietet einen raffinierten Vorort-Lifestyle n…
$1,20M
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Immobilienangaben in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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