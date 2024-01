Nisantasi Istanbul Apartments Compound

Marmararegion, Türkei

Wir bieten Ihnen neue Wohnungen in Istanbul – Bezirk Atashekhir. In der Wohnanlage werden folgende Grundrisse präsentiert: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 70 bis 202 m2. Istanbul ist die größte Stadt in Die Türkei liegt gleichzeitig in zwei Teilen der Welt: Europa und Asien. Die Stadt liegt an den Ufern des Marmarameeres und des Schwarzen Meeres, getrennt durch den Bosporus. Istanbul ist nicht die Hauptstadt der Türkei, hat sich aber zum kulturellen, industriellen und finanziellen Zentrum des Landes und zu einer der bedeutendsten Städte der Welt entwickelt. Istanbul ist eine Stadt der Perspektiven, eine Wiege der Geschichte mit majestätischen Moscheen, einzigartigem Kulturerbe und Tausenden von Attraktionen. Deshalb befinden Sie sich beim Kauf einer Wohnung in Istanbul immer im Zentrum der Welt. Immobilien zeichnen sich je nach Fläche durch eine Etage aus. In der Nähe des Meeres befinden sich niedrige Häuser und Luxusvillen. In Schlafbereichen gibt es viele Hochhäuser, Wolkenkratzer. Eine Investition in Immobilien in Istanbul bringt Ihnen gute Kapitalgewinne und hohe Mieteinnahmen, da die Stadt einen ständigen Zustrom von Ausländern, Studenten, Touristen und wohlhabenden türkischen Staatsbürgern aus anderen Regionen hat.