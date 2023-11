Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey

Avsallar, Türkei

von €270,000

Durch den Kauf von Wohnungen in diesem Wohnkomplex wählen Sie eine bequeme Infrastruktur, ein hohes Maß an Ökologie und Sicherheit, sowie ein angelegter Innenhof, in dem Sie Sport treiben und mit der ganzen Familie entspannen können. Das Projekt bietet eine Vielzahl von Layoutoptionen zur Auswahl: von komfortablen Einzimmerwohnungen bis hin zu geräumigen Maisonetten mit fünf Zimmern und nachdenklichen Layouts, die Ihre Wünsche berücksichtigen. Nach Abschluss des Baus werden alle Wohnungen in feinem Finish in das Eigentum der Käufer überführt: Stahleingangstür, Video-Gegensprechanlage, eingebaute Möbel in der Küche und in den Bädern, Einbauschrank im Flur, ein komplettes Paket von Siemens Haushaltsgeräten ( Kühlschrank, Geschirrspüler, Kochfeld, Backofen, Dunstabzugshaube, Waschmaschine ), Klimaanlage in jedem Raum, Fußbodenheizung im Badezimmer, Duschkabinen, Sanitär, elektrischer Warmwasserbereiter. Dies ist nicht nur eine Wohnanlage, die von bestehenden Gebäuden umgeben ist. Dies ist ein Projekt zur integrierten Entwicklung einer Fläche von 5.580 m2 und zur neuen Lektüre des Standorts mit Schwerpunkt auf all seinen Stärken. Das Konzept des Projekts, dessen Bau bereits begonnen hat, besteht aus drei Gebäuden, 8 Etagen und 173 Wohnungen. Jeder Block verfügt über eine Designlobby. Im Rahmen des Projekts wird das innere Gebiet des Komplexes eingezäunt, der Zugang von Außenstehenden ist begrenzt, Ein wichtiges Element für die Verbesserung des Binnengebiets wird eine entwickelte Infrastruktur und Funktionszonen mit einem einzigartigen Design sein. Das Gebiet ist in Bezug auf die soziale Infrastruktur gut entwickelt: Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich eine weiterführende Schule und ein Kindergarten, Geschäfte, Supermärkte, Apotheken, ein Krankenhaus, und in Bezug auf eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten: Der Strand, dessen Entfernung nur 100 Meter beträgt, der Fluss 375 Meter, Erholungsgebiet Dimchay - 900 Meter. Offener Pool Whirlpool Kinderbecken Spielplatz Lobby SPA Innenpool Türkisches Bad Dampfsauna Massageräume VIP SPA Fitnessstudio Kinderzimmer Kino Ein Café eingezäunt Bereich Fahrradabstellplatz 24/7 Sicherheitsmanager WiFi Satellite TV Beleuchtung des Territoriums und der Fassaden Elektrischer Generator