Alanya, Türkei

von €129,803

47 m² 1

Kapitulation vor: 2023

Wohnungen in einem Komplex mit entwickelter Infrastruktur. Alle Apartments mit einer reinen Premium-Dekoration 1 + 1 ( 47 qm ), in Apartments Bodenbeläge aus Granit, eingebauten Küchenmöbeln des Designers, Arbeitsplatten aus natürlichem Granit, Duschen aus Glasduschen, Headset in Badezimmern und Markeninstallationen, hochwertigen Innen- und Eingangstüren. Der neue Wohnkomplex befindet sich in der Gegend von Oba. Umgeben von Natur und weg von Stadtlärm. Die Entfernung vom Meer beträgt 2.500 Meter, 5 km vom Zentrum von Alanya entfernt. INFRASTRUKT: - Außenpool; - Sauna; - Ausgestatteter Fitnessraum; - Erholungsgebiet und Grill; - offener Kinderspielplatz; - Offener Parkplatz; - Sicherheit und Videoüberwachung. In der Nähe des Komplexes befinden sich Kindergärten, Schulen und Lyzeen, ein neues Krankenhaus, eine Apotheke, ein Bauernmarkt, Geschäfte und Supermärkte, Cafés und Restaurants, Fußball- und Basketballplätze sowie ein weitläufiges Wandergebiet. WIRTSCHAFTLICHER VORAUS: - Kommission 0%; - Kapitalrendite; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. WARUM ALLES MIT UNS ARBEITET: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in der Türkei erzählen. Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!