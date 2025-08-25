  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Sisli
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul

Wohnung in einem Neubau Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul

Sisli, Türkei
von
$2,65M
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27827
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sisli
  • Metro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul

Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist den ganzen Tag über stark frequentiert und liegt in der Nähe aller täglichen und sozialen Einrichtungen wie U-Bahn, Metrobus, Parks, öffentliche Verkehrsmittel, Märkte, Gesundheitszentren, Banken, Wanderwege, Cafés, Restaurants, Theater, Kinos und Bars.

Die Wohnungen zum Verkauf in Şişli, Istanbul, sind 200 Meter von der Metrobus-Haltestelle, 100 Meter von der Bushaltestelle, 150 Meter vom Mecidiyeköy-Platz und der U-Bahn, 2,9 km von Nişantaşı, 4,4 km von Etiler, 1 km vom Zorlu Center, 6,5 km von Vadi Istanbul, 6,7 km vom Busbahnhof Alibeyköy, 3,2 km von Maslak, 8,5 km vom Sultanahmet-Platz, 1,2 km vom Einkaufszentrum Cevahir, 4,4 km vom Taksim-Platz und 38,4 km vom Flughafen Istanbul entfernt.

Das umfassende Projekt mit horizontaler Architektur erstreckt sich über eine Grundstücksfläche von 6.000 m². Das Projekt besteht aus 4 Blöcken und insgesamt 127 Wohnungen. Die Blöcke des Projekts sind 4 Stockwerke hoch und weisen eine horizontale Architektur auf. Das Projekt umfasst Annehmlichkeiten wie eine Sauna, ein Spa, ein türkisches Bad, einen Zierteich, ein Hallenbad, ein Kinderbecken, einen Fitnessraum, eine Tiefgarage, Spazierwege, Cafés und Einkaufszentren, Reinigungs- und Empfangsdienste, einen Kinderspielplatz, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Sicherheitskameras.

Das Projekt bietet verschiedene Wohnungstypen an, darunter 1-Zimmer-, 2-Zimmer-, 3-Zimmer-, 2-Zimmer-Maisonette- und 3-Zimmer-Maisonette-Einheiten an. Die Wohnungen, die für ihre Qualität, ihre eleganten und geräumigen Wohnbereiche bekannt sind, sind mit Stahleingangstüren, Laminat- und Keramikböden, Küchenschränken aus Massivholz, eingebauten Küchengeräten, Duschkabinen, doppelt verglasten PVC-Fenstern und Balkontüren, Intelligentem Heim Systemen und einer zentralen Satellitenanlage ausgestattet.


IST-01600

Standort auf der Karte

Sisli, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel One bedroom apartment in Elite Life 3, Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$144,143
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Serik, Türkei
von
$497,420
Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Menemen, Türkei
von
$246,611
Wohnviertel Oba Oasis Residence in Alanya
Oba, Türkei
von
$261,594
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$658,981
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$2,65M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Türkei
von
$360,491
Wir bieten Apartments mit Balkon.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Dampfraum und ein Türkisches Bad.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln Haltestellen, Geschäftszentren, Bi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$118,855
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 25 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer - 20 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern - 5 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$233,049
Ein Projekt bestehend aus 2 Blöcken. Das Projekt hat Wohnungen mit 2 Schlafzimmern.Wohnanlage in 2 Minuten zu Fuß vom Meer, mit Pavillons und Erholungsgebieten.Mögliche 50% Vorauszahlung und Raten für 9 Monate.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Stadtteil Erdemli ist eine der vielversprec…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen