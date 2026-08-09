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Häuser am Meer in Milas, Türkei

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villen
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10 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Milas, Türkei
Villa 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Freistehende und halb freistehende Villen mit Intelligenten Heim Systemen und Gärten in eine…
$870,200
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Haus 4 zimmer in Milas, Türkei
Haus 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Freistehende und halb freistehende Villen mit Intelligenten Heim Systemen und Gärten in eine…
$653,236
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Freistehende Villen in einem Projekt in natürlicher Umgebung mit Smart-Home-Systemen Güllük …
$1,05M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Milas, Türkei
Haus 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 1/2
Intelligente Häuser mit der Natur verflochten in Bodrum Adabükü Die intelligenten Häuser bef…
$352,504
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Haus 5 zimmer in Milas, Türkei
Haus 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Villen mit Meerblick zum Verkauf in Milas Bozbük Die Region Bozbük in Muğla Milas mit ihren …
$920,548
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Villa 5 zimmer in Milas, Türkei
Villa 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 267 m²
Freistehende Villen in einem Projekt in natürlicher Umgebung mit Smart-Home-Systemen Güllük …
$1,64M
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Villa 6 zimmer in Bogazici, Türkei
Villa 6 zimmer
Bogazici, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Endlospool in Bodrum zu verkaufen Die freistehend…
$672,245
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Reihenhaus 5 zimmer in Milas, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Smart-Home-System in preisgekröntem Projekt in Bodrum Adabükü Die Villen innerhal…
$2,27M
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Villa 5 zimmer in Milas, Türkei
Villa 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Milas, Mugla, Türkei
$3,82M
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Villa 4 zimmer in Gulluk, Türkei
Villa 4 zimmer
Gulluk, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 386 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Güllük, Mugla, Türkei
$1,45M
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