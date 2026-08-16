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Penthäuser mit Bergblick kaufen in Konyaalti, Türkei

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11 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stilvolle Wohnung in Strandnähe in Konyaaltı Antalya Die Maisonette-Wohnung befindet sich im…
$320,416
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit separater Küche und Gemeinschaftspool in Konyaaltı, Antalya Das Viertel Hurma …
$400,231
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 2/2
Das Penthouse befindet sich in Konyaaltı / Gürsu, einer der reizvollsten und prestigeträchti…
$403,734
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Erdgas in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln in Sarısu Konyaaltı Die Wo…
$275,304
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$331,957
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TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Penthouse-Wohnung an der Hauptstraße in Konyaaltı Liman Diese Maisonette-Wohnung m…
$354,599
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 141 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool an der Hauptstraße in Antalya Konyaaltı Die…
$881,404
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Stockwerk 4/4
Maisonette-Wohnung mit 3 Schlafzimmern in Liman, Antalya, in Laufnähe zu den Stränden Das Vi…
$341,293
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Erdgas in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln in Sarısu Konyaaltı Die Wo…
$225,371
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Penthouse 8 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 8 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 325 m²
Stockwerk 1/2
Duplex-Wohnung in günstiger Lage in Antalya Konyaaltı zu verkaufen Diese zum Verkauf stehend…
$460,382
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