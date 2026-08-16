Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Konyaalti
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Meerblick

Penthäuser am Meer in Konyaalti, Türkei

;
Penthouse Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 6/7
Ratenwohnungen im Palma Residence Project in Konyaaltı Antalya Diese Wohnungen befinden sich…
$2,18M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 2/2
Das Penthouse befindet sich in Konyaaltı / Gürsu, einer der reizvollsten und prestigeträchti…
$403,734
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 141 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool an der Hauptstraße in Antalya Konyaaltı Die…
$881,404
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen