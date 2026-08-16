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Berghütte kaufen in Konyaalti, Türkei

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6 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Haus mit großem Garten in Çağlarca Konyaaltı zu verkaufen Das Viertel Çağlarca, Teil des Sta…
$314,633
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$286,170
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Haus 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Etagenzahl 2
Villen in einer Wohnanlage mit überdachten Parkplätzen und Waldblick in Konyaaltı Diese exkl…
$1,13M
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Haus 7 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 7 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
3-stöckige Villa mit 6 Schlafzimmern und 6 Bädern sowie privatem Pool in Konyaaltı, Antalya …
$1,09M
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Haus 7 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 7 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Villen mit intelligenten Haustechniksystemen und Privatparkplätzen in Konyaaltı Der Stadttei…
$1,12M
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Villa 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 445 m²
Etagenzahl 4
Welcome to Cosy Life Villas! into our cozy villas for life, where you can welcome the new d…
$2,15M
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