Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zentralanatolien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Zentralanatolien, Türkei

gewerbeimmobilien
24
büros
5
laden
5
Produktion Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Produktion 25 m² in Odunpazarı, Türkei
Produktion 25 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 25 m²
$231,36M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen