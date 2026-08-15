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Penthäuser am Meer in Alanya, Türkei

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27 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$303,151
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$285,661
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Penthouse 5 zimmer in İspatlı, Türkei
Penthouse 5 zimmer
İspatlı, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Möblierte Wohnung zum Verkauf in Alanya Demirtaş mit Meer- und Panoramablick auf die Stadt D…
$171,582
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 13
Wohnung zu verkaufen in einer Anlage mit privatem Strandzugang in Mahmutlar, Alanya Diese Wo…
$455,784
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Penthouse 2 zimmer in Tosmur, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 9/9
Dieses moderne Duplex in Tosmur liegt nur 120 Meter vom Meer entfernt und bietet 2 Schlafzim…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 5 zimmer in Oba, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk 4/4
Das Penthouse wurde 2021 von seinem jetzigen Eigentümer für 210.000 € gekauft. Der Preis ist…
$181,766
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TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 6/7
Wohnung in Orion Hill AvsallarDies ist ein sekundärer Verkauf, komplett mit Möbeln und Gerät…
$115,114
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Penthouse 4 zimmer in Oba, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Bestes Duplex-Penthouse im C-Block in Südlage mit vollem Meerblick und Möbeln. einer der b…
$569,245
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 7
Property Type: Apartment ( Duplex ) Category: new. Location: Alanya, Mahmutlar district. Sta…
$134,407
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Penthouse 1 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Stockwerk 5/6
ALANYA DISTRICT - OBA LOCATIE - ÇIPLAKLI MAH. - 361/4 PERCEEL • 2,5 KM TOT DE ZEE • AFSTAN…
$578,121
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Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Penthouse 2 zimmer in Tosmur, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 9/9
$520,907
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Penthouse 4 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 3
For sale, a duplex is put up in Bektash - this is a picturesque area that is located slightl…
$316,521
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 4/5
Sold Penthouse 2+1 with a sea view in an elite complex in walking distance from the Cleopatr…
$372,418
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Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 195 m²
Stockwerk 12
The inverted duplex 3+1 in Mahmutlar is put up for sale. This area attracts its indescribabl…
$261,481
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Penthouse 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Beheizter InnenbodenpoolSommerbecken mit Wasserrutschen ( 900 m2 )FitnessstudioSauna mit Him…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 5 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
NUR ZWEI PENTHOUSES LINKS!
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 4/5
Apartment 2 + 1 for sale in Avsallar is just 250 meters from the sea. The apartment is locat…
$185,183
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein weiteres elegantes neues Projekt von Trust Point; das führende Bauunternehmen! In Alany…
$653,016
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Penthouse 5 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Etagenzahl 10
Luxuriöses Penthouse zu einem reduzierten Preis vom Entwickler. Wohnung in 2 -x Ebenen, 4 + …
$172,344
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Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Penthouse 4 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 4
A new unique project at the pencil stage at starting prices. is located in the central par…
$262,040
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Penthouse 5 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 10
Luxuriöses Penthouse zu einem reduzierten Preis vom Entwickler. Wohnung in 2 Ebenen, 4 + 1. …
$145,788
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Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Stockwerk 12/12
Yekta Kingdom Trade Centre   -Nom-mmno-functional dimensional complex, which is aPRETENDUTE…
$669,362
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
A project that adds value to life in nature and greenery, with a view of the castle and Cle…
$533,529
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Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 12/12
Dieses exquisite Penthouse befindet sich im lebhaften Stadtteil Mahmutlar von Alanya, einem …
$1,11M
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Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 4/5
Wir präsentieren Ihnen ein luxuriöses zweistöckiges 2+1-Apartment mit atemberaubendem Meerbl…
$289,640
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